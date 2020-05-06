倩碧水磁場保濕凝膠5.5折！夏日養肌必備　千元有找太划算

文／C編

對於很多保養新手來說，面對各品牌滿滿的保養品，不知道該從何下手？使用順序又是什麼？其實保養不求繁複，選對商品、做好做滿，擁有透亮光澤的肌膚就絕對不是問題。經典保養品是很好的開始，能持續熱銷表示很多人使用過、認證了，出錯的機率自然小。「Her和她」推出經典保養特賣，其中倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠75ml，原價1,800元，特價999元，直接下殺5.5折，不囤怎麼甘心？

▲倩碧水磁場72小時超循環保濕凝膠，75ml，原價1,800元、特價999元。點我購買。

讓專業小編來告訴妳最好的保養順序，其實只要記得3步驟，想要擁有透亮光澤的肌膚絕對不是問題。

STEP 1：化妝水打開肌膚保養通道

▲化妝水是必備第一步。（圖／skii IG）

在保養之前，最先使用的就是水狀的化妝水，可以幫助乾燥的肌膚濕潤之後，打開後續保養的通道，讓精華成分可以更加迅速地被吸收進臉部，同時也是為肌膚補充水份，這個步驟非常重要，絕對不可以省略。

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又被稱為是「神仙水」的青春露，有別於一般化妝水的成分，可以說是具有滿滿PITERA，不只可以用化妝棉擦拭肌膚，二次清潔，網友更研發出濕敷的使用方式，可以讓裡面精華、水份更加倍吸收，重現透亮水潤的肌膚狀態。

STEP 2：肌膚營養修護的來源精華液

▲滿滿精華呵護肌膚。（圖／esteelauderkr IG）

精華液裡面通常添加很多對肌膚有益的成分，又分為抗老、美白、保濕等等效果，可以針對肌膚需要的狀態進行加強修護，注入滿滿的營養能量，幫助抵抗肌膚老化、暗沉或是細紋等等問題，是最關鍵的保養步驟。

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雅詩蘭黛的「小棕瓶」特潤超導修護露，早就是美妝界數一數二的美容秘訣，在每次週年慶或是母親節檔期，都可以引發爆量搶購的明星商品，不斷回購是基本動作，沒有它真的怕肌膚出問題。

STEP 3：封鎖所有營養成分的乳霜

▲別覺得黏膩就不用乳霜。（圖／cliniquekorea IG）

很多人都會認為，乳霜就是厚重、黏膩，因此都會省略這步驟，但其實乳霜也是保養很重要的一環，因為它具有良好的密封性，在肌膚保養完之後，透過乳霜可以將所有的營養精華鎖在肌膚底層，讓它們一整晚發揮養護的功效。

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在台灣夏天使用乳霜，如果不是乾性肌膚，很容易就會覺得太過油膩，這時挑選比較清爽的凝膠型，也能達到同樣的效果，其中倩碧這款「小粉紅」水磁場72H超循環保濕凝膠，是許多網友默默私藏的好物，只要下手都是3、4罐的囤，就怕它缺貨！