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【奧斯塔羅】最近正想轉換跑道　求職運勢如何？

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▲最近的求職運勢如何？。（圖／奧斯塔羅提供）

換工作這件事
大概是人生中重要的事情之一

如果最近正想轉換跑道
那就跟奧斯老師一起來看看
最近的求職運勢如何吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，如果最近想要轉換跑道有很好的機會，畢竟這樣的牌組代表理想狀態與貴人運勢，將有滿高的機會可以找到理想的工作，甚至還有升遷的運勢，只是工作不要相差太遠，建議跟目前差不多就好，因為這組牌比較適合同樣類型的工作，因此要把握接下來2到3個月的良好求職運勢囉。

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選到這組牌的朋友，接下來要更換工作還滿有機會的，因為這樣的牌組代表開心及人際互動良好，如果目前的你想要更換工作，奧斯老師會建議把握最近的轉職運勢，不過，多數朋友都在網路尋找工作，因此這樣的牌組會比較建議透過朋友介紹詢問職缺，當然網路還是可以投，只是透過朋友的介紹，將更有機會找到適合的工作。

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選到這組牌的朋友，最近要是想換工作就比較不理想了，這樣的牌組代表休息以及觀察，所以比較沒有機會找到理想的工作，且始終呈現觀望的態度。若是挑選到這組牌的朋友，最近真的想轉換跑道，奧斯老師會建議要多觀察，因為這樣的牌組所帶出來的觀望，多半沒機會找到想轉職的工作喔！

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選到這組牌的朋友，目前要更換工作就比較不建議了，畢竟這樣的牌組代表勞累以及壓力，不難察覺你的工作壓力很大，但若是你換工作的原因單純是壓力大，還是目前的工作沒有未來呢？所以奧斯老師建議你先調整一下工作狀態或是讓自己稍作休息，進而抒發自己的壓力，整體狀態才會比較好，因此目前的工作還是可以繼續做下去的，自己要加油囉。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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