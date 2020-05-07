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【奧斯塔羅】最近你在哪方面的運勢會特別好？

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▲最近你將在哪方面大展運勢？。（圖／奧斯塔羅提供）

平日的生活總需要點耀眼色彩
如果好奇接下來的生活

那就和奧斯一起來看看
最近將在哪方面大展運勢吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，長久以來在事業上的努力，終於要開始獲得回報了，這樣的牌組代表努力與收穫，最明顯的就是在事業方面。若是業務性質工作挑選到這組牌，那代表接下來的業績狀況還不錯，將為你帶進不少錢財，但是在過往有努力的前提。而在受雇於人的朋友上，接下來工作掌握度的提升，也讓主管、同事對你刮目相看，同時也因為這樣的牌組有著合作的意思，所以適時接受周遭同事的建議，可讓你工作上增添不少分數與成果唷！

牌ll

選到這組牌的朋友，接下來的感情運勢可就理想許多了，這樣的牌組代表備受照顧與照料，暗示著接下來的感情運勢平順。有伴的朋友在與另一半的相處上，充分感覺到互相尊重，因此連帶對情感更加投入；若是單身的朋友挑選到這組牌，接下來的桃花可就要上門敲門了，建議多留意朋友之間，都有相當高的機會找到不錯的對象，所以趕緊加把勁多認識對象囉。

牌lll

選到這組牌的朋友，接下來的運勢就呈現平穩的狀態囉。這樣的牌組代表平淡與觀察，所以在運勢方面就沒有這麼的出色，但這也不算件壞事，因為挑選這組牌的朋友，牌面暗示你通常都是個上緊發條或是努力工作的人，所以常將自己逼出壓力，不過，這樣的牌也透露你接下來的平穩，將不再像過往那樣奔波與勞累，奧斯建議你可要好好把握了。

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選到這組牌的朋友，在投資運勢方面顯得理想許多，這樣的牌組代表成熟與穩定得金錢入帳，若是長久以來有在觀望，卻老找不到入場時間的朋友，奧斯建議你要準備好大顯身手了，因為這樣的牌組所帶進財富的意思，不過，投資理財有賺有賠，可別拿出自己的養老金或家產，那就不樂見囉。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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