fb ig video ETtoday search mobile

居家降溫簡單5撇步　不開冷氣也能有好眠

>

▲臥室,房間,床,家,居家。（圖／unsplash）

▲夏季來臨，幾種簡易室內降溫法讓你睡得更好。（圖／unsplash）

編輯／借借

4月份還有幾天涼爽天氣，一到5月份氣溫便持續升高，終於有夏天來臨的感覺了，其實5／5即將迎來「立夏」節氣，代表夏天已經過了一半，目前這種約30幾度但還不到40度的天氣，想開冷氣又怕電費爆表，不如先用幾種「簡易居家降溫法」，讓自己睡得更好。

使用窗簾
夏天讓室內升溫的一大元素就是陽光，建議在出門去上班前，先把向陽面的窗簾拉起來，盡量隔絕陽光曬入室內，在選擇窗簾時最好選擇有遮光效果的產品，較能有效降低室內溫度，若無預算選擇遮光窗簾，也可以選擇深色窗簾布，遮光效果也可達30%至40％，晚上下班回到屋內，室內氣溫會較為涼爽。

▲▼ 夏季室內降溫（圖／取自Pixabay）

睡前洗澡
就像冬天在睡前洗個熱水澡會感到暖和一樣，夏天肌膚毛孔都被汗水覆蓋，在睡覺之前洗個接近體溫溫度或低幾度的溫水澡，不但能將汗水洗掉，也能利於身體降溫，皮膚清爽就會更好睡，但提醒在較熱的天氣，不要馬上用太低溫的水清洗身體，還是以自己體溫前後幾度作為標準即可。

▲▼洗澡,洗頭。（圖／免費圖庫pxhere）

更換寢具
趁近期的週末假日或空閒時刻，將自己的床寢換成較透氣的材質，以免在睡覺時過於悶熱，建議如天絲、棉或者是麻等材質，都能讓睡覺睡得更好。

▲臥室,房間,床,家,居家。（圖／unsplash）

降低室內濕度
氣候屬於亞熱帶的台灣，夏天除了高溫之外，濕度也是決定悶熱的重要因素，若室內濕度太高，就會覺得黏膩，感到不舒服，所以控制室內濕度，也能讓整體空間感覺較為涼爽，所以夏天也可以視情況使用除濕機，如果沒有機器可以除溼，建議也可以開窗通風，但雨天或濕度過高的天氣則要盡量避免。

▲房間,居家,家,佈置。（圖／unsplash）

睡前避免飲酒
夏天當然是啤酒的旺季，近期有新冠肺炎疫情，許多民眾選擇不外出在家小酌，建議在睡前2小時就停止攝取酒精，因為一開喝可能會覺得透心涼，然而若喝的過量，等到要睡覺時正是身體發熱的時候，反而不利睡眠。

關鍵字：

居家, 降溫, 夏天, 炎熱, 不開冷氣, 空調
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

侯佩岑戴寶格麗經典項鍊　括弧圖紋來自羅馬地磚接縫

侯佩岑戴寶格麗經典項鍊　括弧圖紋來自羅馬地磚接縫

海綿寶寶、蠟筆小新攻佔夏日衣櫃　卡通聯名系列越欠揍越可愛

海綿寶寶、蠟筆小新攻佔夏日衣櫃　卡通聯名系列越欠揍越可愛

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5月首發買一送一來了！　「限定2天」到店外帶現賺一杯

星巴克5月首發買一送一來了！　「限定2天」到店外帶現賺一杯

70歲王薇薇超狂身材宛如少女！逆天長腿、零贅肉養成方法揭曉

70歲王薇薇超狂身材宛如少女！逆天長腿、零贅肉養成方法揭曉

說「吃不胖」真的不是在炫耀！只有瘦子才懂的5個煩惱

說「吃不胖」真的不是在炫耀！只有瘦子才懂的5個煩惱

吃半半炸雞、辣年糕不用花大錢！全台10間平價韓式餐廳　最便宜200元有找 「化妝水5招」超實用！冰鎮、濕敷　跟粗糙暗沉說掰掰 Lisa把大家驚呆的20吋細腰　公開「健身菜單」4動作，做完超有感 凱特母女愛Zara　夏綠蒂公主穿1000元洋裝過生日 娶到賺到！佛系女友3大優點「有吃的就消氣」網狂點頭 女神IU也在瘋！一招改善垂臉，連下半身水腫都不見了 53歲金喜愛穿2萬元睡衣零贅肉　瘦身方法原來超簡單

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面