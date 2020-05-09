fb ig video ETtoday search mobile

吃貨必買！日本「炸蝦折疊傘」逼真還原酥脆外型、撐開後更嘴饞

>

編輯／Ann

日本肥美酥脆的炸蝦是不少人的最愛美食之一，不過從未想過能夠和雨傘扯上關係，近日知名小物品牌 felissimo就推出一款「炸蝦折疊傘」，完美還原蝦子金黃酥脆的外皮與尾端紅色蝦殼簡直超欠吃，不光如此，就連撐開傘後都有亮點，吃貨手刀衝！

▲炸蝦。（圖／翻攝自品牌官網）

▲炸蝦。（圖／翻攝自品牌官網）

▲日本雜貨品牌 felissimo推出炸蝦折疊傘，蝦殼、金黃麵衣都惟妙惟肖。（圖／翻攝自品牌官網）

日本雜貨品牌 felissimo火紅程度持續延燒，這回「炸蝦折疊傘」可是完全針對吃貨設計，將兩者同樣的細長造型做結合，從外觀上看，炸蝦金黃酥脆的麵衣化身了傘套，不光如此，質地上更採用了毛茸茸的觸感輕巧好上手；而傘柄則搖身一變紅色蝦殼，逼真程度實在讓人會心一笑。

▲炸蝦。（圖／翻攝自品牌官網）

▲炸蝦。（圖／翻攝自品牌官網）

▲炸蝦折疊傘售價約台幣1800元。（圖／翻攝自品牌官網）

然而「炸蝦折疊傘」的亮點還在後頭，脫下炸蝦傘套之後，內在真正的蝦肉才顯現出來，宛如剛油炸出鍋一口咬下一般，粉色伴隨白色的蝦肉簡直惟妙惟肖，一圈圈圍繞在雨傘上頭，乍看沒發現，一定要將傘收起來才會領悟出炸蝦真諦，目前商品已經正式販售，售價約台幣1800元，網友也紛紛熱議，「太逼真」、「好餓噢」、「是多愛炸蝦」。

▲貓咪扭蛋 。（圖／品牌官網）

▲貓咪扭蛋 。（圖／品牌官網）

▲日本Qualia 還推出了「貓咪扭腰扭蛋」挑戰各種極限Pose。（圖／翻攝自品牌官網）

不光如此， 日本Qualia 還推出了「貓咪扭腰扭蛋」，將貓咪站起扭腰的模樣定格，生龍活虎的畫面實在太討喜，收集多款之後還能夠放在一起挑戰更高難度POSE，且不同花色都相當齊全，勢必能找到鏟屎官的最愛。

關鍵字：

炸蝦, 雨傘, 傘套, 日本, felissimo
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

女性注意！男友IG出現2種照片　日心理學家：代表「個性容易出軌」

女性注意！男友IG出現2種照片　日心理學家：代表「個性容易出軌」

「對不起，以為婚後會慢慢愛上你」　阿嬌3句離婚台詞讓人心碎

「對不起，以為婚後會慢慢愛上你」　阿嬌3句離婚台詞讓人心碎

分手後容易後悔的星座Top 3　牡羊衝動誤事、第一只是想博關心

分手後容易後悔的星座Top 3　牡羊衝動誤事、第一只是想博關心

蔡詩芸、王陽明登封曬恩愛　透漏生產當天超噴淚畫面 每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆 IU新歌濕髪、火辣透視裝齊發！「真實身材曝光」網讚：藏很久 有一種母愛叫小S！許曦文：她有時很欠揍，幼稚得像我朋友 劉詩詩也迷上CHANEL 19！「狂拍9張美照」全白菱格、三色金屬好生火 運動後、日常都可做！5招腿部拉伸動作　不到五分鐘輕鬆瘦腿消蘿蔔 52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面