吃貨必買！日本「炸蝦折疊傘」逼真還原酥脆外型、撐開後更嘴饞

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日本肥美酥脆的炸蝦是不少人的最愛美食之一，不過從未想過能夠和雨傘扯上關係，近日知名小物品牌 felissimo就推出一款「炸蝦折疊傘」，完美還原蝦子金黃酥脆的外皮與尾端紅色蝦殼簡直超欠吃，不光如此，就連撐開傘後都有亮點，吃貨手刀衝！

▲日本雜貨品牌 felissimo推出炸蝦折疊傘，蝦殼、金黃麵衣都惟妙惟肖。（圖／翻攝自品牌官網）

日本雜貨品牌 felissimo火紅程度持續延燒，這回「炸蝦折疊傘」可是完全針對吃貨設計，將兩者同樣的細長造型做結合，從外觀上看，炸蝦金黃酥脆的麵衣化身了傘套，不光如此，質地上更採用了毛茸茸的觸感輕巧好上手；而傘柄則搖身一變紅色蝦殼，逼真程度實在讓人會心一笑。

▲炸蝦折疊傘售價約台幣1800元。（圖／翻攝自品牌官網）

然而「炸蝦折疊傘」的亮點還在後頭，脫下炸蝦傘套之後，內在真正的蝦肉才顯現出來，宛如剛油炸出鍋一口咬下一般，粉色伴隨白色的蝦肉簡直惟妙惟肖，一圈圈圍繞在雨傘上頭，乍看沒發現，一定要將傘收起來才會領悟出炸蝦真諦，目前商品已經正式販售，售價約台幣1800元，網友也紛紛熱議，「太逼真」、「好餓噢」、「是多愛炸蝦」。

▲日本Qualia 還推出了「貓咪扭腰扭蛋」挑戰各種極限Pose。（圖／翻攝自品牌官網）

不光如此， 日本Qualia 還推出了「貓咪扭腰扭蛋」，將貓咪站起扭腰的模樣定格，生龍活虎的畫面實在太討喜，收集多款之後還能夠放在一起挑戰更高難度POSE，且不同花色都相當齊全，勢必能找到鏟屎官的最愛。