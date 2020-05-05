NIKE X BEAMS「點點」流蘇鞋攻陷少女心！同系列運動套裝男女都能穿

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自BEAMS官網

日本時裝百貨品牌BEAMS經常與各式潮牌聯承推出限定商品，在活力春夏來臨之際，BEAMS預告將與NIKE推出獨家的全新聯名系列，以「點點」X「黑白」為設計主題大舉改造了經典鞋款Air Force 1，並同步推出教練外套與短褲運動套裝，中性版型男、女都能駕馭，兼具可愛與個性，點點愛好者可要好好把握了。

在 Instagram 查看這則貼文 BEAMS（@beams_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 1 日 上午 4:21 張貼

喜歡日系穿著、街頭風格的女孩們對於BEAMS肯定不陌生，定期推出的各式聯名商品總是讓大家驚喜連連，日前才與BIRKENSTOCK推出「奶茶色」麂皮勃肯拖鞋，吸引了眾多女孩們的目光。本次BEAMS更攜手NIKE打造限定「點點」系列，同樣鎖定了對「可愛」毫無抵抗力的少女們，準備來攻陷大家的荷包。

▲此款價錢尚未公布。

NIKE X BEAMS這次聯名系列以「點點」與「黑白」為設計要素，鞋款採用了NIKE的經典鞋型Air Force 1 ，在全黑與全白的鞋身上，加入了「點點」流蘇鞋舌造型裝飾，瞬間可愛度暴增！

▲套裝不拆開販售，一組14,000日圓（約NT＄3,900）。

並同時推出了「點點」運動套裝，利用輕巧、吸濕排汗的材質製作，以黑底白點的設計為基底，搭配上「Just do it」的標籤，簡約大方且版型俐落，男生、女生皆可駕馭，搭配上述的點點流蘇Air Force 1簡直將可愛推到極致！不過這款套裝不分開拆售，要穿就要穿整套才夠大器，本系列將在5月8日於BEAMS官網正式開賣。

▲男、女生全套穿搭示範。



近期NIKE有趣的聯名還不少，像是最近網路上曝光NIKE X 7-Eleven的SB Dunk Low鞋款，使用了便利商店的經典橘、綠、紅配色，馬上引起網友們的熱烈討論，但是目前還需等待官方公佈詳細發售消息。

在 Instagram 查看這則貼文 HYPEBAE（@hypebae）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 30 日 上午 6:46 張貼

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