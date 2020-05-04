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毛孔粉刺常見5大問題！皮膚科醫師：太常洗臉、妙鼻貼反而傷肌膚

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▲毛孔粉刺常見的5大問題。（圖／翻攝Stylenanda官網）

▲想要搞定粉刺、毛孔問題，首要關鍵就是注意清潔。(圖／翻攝自Stylenanda官網)

記者張毓容／台北報導

高溫悶熱的夏天即將來臨，除了脫妝危機讓人困擾外，頻繁出油、粉刺爆發和毛孔粗大等問題也接踵而來，多多洗臉就能改善？撕除型粉刺貼去粉刺真的有用？想從根本擺平粉刺毛孔問題，快來聽聽臺安醫院皮膚科主任曾德朋醫師怎麼說。

Q：為何夏天粉刺變多，毛孔也變得更明顯？

A：氣溫升高會刺激皮脂分泌，促使粉刺、痘痘生長，改善皮脂出油問題是關鍵。平時徹底清潔肌膚，搭配具溫和角質代謝的保養品，有助於改善出油、粉刺問題。但需要注意的是，若是嚴重的粉刺、痘痘問題，建議諮詢皮膚科醫生。

▲毛孔粉刺常見的5大問題。（圖／翻攝Stylenanda官網）

▲洗臉時用的水溫和潔顏品都很重要。(圖／翻攝自Stylenanda官網)

Q：用熱水洗臉就能將毛孔洗乾淨？

A：首先要慎選成分溫和有效的潔顏品，且勿使用太熱或太冰的水洗臉，與體溫溫感差不多的水溫即可；同時，也可適時利用洗臉機，將淺層的黑頭粉刺溫和帶出，幫助深層清潔，但須注意力道與頻率。此外，不要以為洗臉洗越多次就越乾淨，因為當皮膚太乾時，肌膚反而會出更多油做為保護。

Q：該如何改善粉刺和毛孔粗大等問題？

A：改善粉刺的四個關鍵就是控油、去角質、殺菌與抗發炎，使用具有上述四個訴求的清潔品就能安心修護粉刺問題。切忌不當擠壓粉刺、胡亂使用偏方，容易造成毛孔粗大或留下坑洞、痘疤。

▲毛孔粉刺常見的5大問題。（圖／翻攝Stylenanda官網）

▲比起粉刺貼，清潔泥膜更溫和不傷肌膚。(圖／翻攝自IG@glamglow)

Q：粉刺貼是能徹底清潔毛孔的好幫手？

A：一般的粉刺貼都是破壞性的治療，是一種過度清潔的方式，粉刺貼黏出來的東西往往不是單純的皮脂腺，主要都是臉部的角質，不適當的使用，反而容易造成對角質過度的破壞、傷害毛孔，讓更多的細菌侵入，因此不推薦使用此類產品。

Q：想避免粉刺生成可以怎麼做？

A：想改善毛孔與肌膚出油問題，建議從健康規律的生活飲食習慣做起。我們的肌膚會隨著生活環境、飲食習慣及保養方法而有所改變。熬夜、過度油炸食物、高熱量產品皆可能刺激皮脂腺分泌皮脂，除了少吃油炸物和甜食外，建議也可多補充水分，幫助維持肌膚平衡。

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關鍵字：

毛孔, 粉刺, 肌膚, 保養, 清潔, 出油, 皮膚科醫師, 醫生
fashion.net

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