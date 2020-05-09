GD狂推的「漁夫帽」晉升春夏大勢配件　6個品牌喜歡哪一種設計？

編輯／Duke 圖／記者王則絲攝、品牌提供、翻攝自Gucci官網、Heron Preston官網、PEACEMINUSONE官網、Loewe官網

春夏想要抵擋太陽光的威脅，擦拭防曬乳是一個方法之外，配戴漁夫帽也是不錯的選擇。邊緣窄且能夠蓋得很深，一直都是漁夫帽的特色，近期又獲得南韓明星G-Dragon（權志龍）、各大奢侈品牌狂推，漁夫帽也順勢晉升最夯的帽款，如果還不知道該怎麼挑，不妨參考以下6個品牌的漁夫帽吧！

1.PEACEMINUSONE燈心絨漁夫帽

由G-Dragon設計的PEACEMINUSONE漁夫帽，採用近年很夯的燈心絨材質打造，最後再搭配品牌標誌的超長飾帶設計。另外，如果各位是G-Dragon的粉絲，還可以效仿偶像加上鐵夾喔！

2.Kangol渲染漁夫帽

渲染是今年春夏的重要元素，這次Kangol也替自家的漁夫帽換上渲染新衣，而配色靈感來自2020年Pantone年度色「經典藍」，同時內部還附有隱藏暗袋可以收納，是本季獨有的一大特色。

3.Heron Preston口袋漁夫帽

此款漁夫帽有著Heron Preston經典的橘色標籤與抽繩設計，材質方面則選用亮面尼龍，並於兩側加入口袋營造戶外感，喜愛工裝設計的朋友可以參考。

4.Loewe小羊皮漁夫帽

春夏必備配色絕對少不了粉色。這款由西班牙奢侈品牌Loewe推出的漁夫帽，整體採用小羊皮製作，並以粉色為主體配色，最後運用Loewe Anagram與吊飾點綴，廣大的男性們還不趕快買起來讓女友稱讚！

5.Prada三角尼龍漁夫帽

Prada三角尼龍漁夫帽曾獲選時尚平台Lyst最佳單品榜單，這次透過Prada叢林樂園快閃店「Hyper Leaves」，更在台北101獨家引進黃色三角標誌的漁夫帽，而顏色則有灰、黃、黑三色可選。

6.Gucci GG Supreme漁夫帽

奪人眼目的Gucci GG Supreme漁夫帽，藉由創意總監Alessandro Michele之手，以品牌經典的花紋配合小牛皮「GG」Logo皮帶與帽沿，使整體散發復古氣息，是一款中性設計的漁夫帽，因此不論男、女皆可配戴。

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