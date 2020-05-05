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山下智久教大家做「三明治」　兩樣食材藏健康、減肥秘訣

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▲山下智久自製健康三明治。（圖／翻攝自ＩＧ）

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@tomo.y9

繼上回山下智久錄製短片教導大家簡單又健康的「水果水」製作，近期更新IG平台越趨頻繁，日前又分享了另一個影片，這次則是自製健康「三明治」，看似簡單的烤麵包夾培根三明治，但是加了這「兩樣」食材，不僅加倍美味，也對於身體保健、美容好處多多。

居家時間變多，山下智久似乎喜歡了上拍影片分享日常，這次在與上回相同的廚房場景中改做健康「三明治」，首先依照個人喜好選擇麵包、肉品，接著可以和山下智久一樣加入一些小番茄提升清爽口味，「起司」則是保證讓所有食物變得好吃的神物，但如果是追求減肥、低熱量飲食的朋友們，起司用量就必須自行加減斟酌了。在鏡頭前正經帥氣的山下智久，這次卻把意外灑出番茄的凸槌樣貌剪進影片中，許多粉絲們都認為這樣的反差萌特別可愛。

▲山下智久自製健康三明治。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲山下智久自製健康三明治。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲山下智久自製健康三明治。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲山下智久自製健康三明治。（圖／翻攝自ＩＧ）

然而山下智久自製的健康三明治，當然也有他獨特的地方，「芥末籽醬」以及「橄欖油」是本次分享中值得大家注意的兩樣食材。

「芥末籽」本身帶有嗆鼻辣味，除了提味之外，還具有解毒、殺菌的功能，可以達到預防蛀牙、預防血管結塊、促進循環，對於高血脂、高血壓、心血管疾病患者有益，但是要注意多食傷胃；「橄欖油」或許讓許多人一聽到就卻步，不過橄欖油是對於人體非常好的天然油脂，對於地中海沿岸國家的人民們更有「每天一小杯」的習慣，萬一怕吃不習慣，在三明治中加入一小茶匙即可，橄欖油含有大量多酚，具有抗氧化作用，減緩體內發炎，且能夠讓人體營養吸收的速度變慢，增加飽足感，自然就會減少後續的進食熱量總和，適量食用便可成為大家意想不到的減肥好物。

▲山下智久自製健康三明治。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲山下智久自製健康三明治。（圖／翻攝自ＩＧ）

►山下智久帥氣示範「水果水」製作　特別推薦3種食材健康又好喝

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關鍵字：

山下智久, 自製, 三明治, 健康, 早餐, 橄欖油, 芥末籽
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