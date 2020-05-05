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刷上光影魔法！夏季必買「顏彩盤」，讓平板五官變立體

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▲熱情橘金色調夏妝，刷上臉頰讓人彷彿置身度假勝地。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

全球疫情延燒，讓旅行變成遙不可及的夢想，雙臉也該換上熱情夏妝，感受度假氣息！如果鮮豔眼妝有點難駕馭，不妨就從微醺腮紅、日曬感修容和金色調打亮下手吧！

▲▼嬌蘭夏日限量彩妝新登場。（圖／記者曾怡嘉攝）

嬌蘭推出的「迷情里約夏日限量彩妝」，包含夏日腮紅、提洛可仿曬粉餅，以及幻彩流星蜜粉球 。健康的豔夏色系，以海上夕陽的紅橙色暈影為設計靈感，將暖煦的色調，放進彩妝品粉體中，精緻臉部立體輪廓、刷出健康好氣色。

▲▼夏季顏彩盤，讓五官精緻度升級 。（圖／品牌提供）

M.A.C夏季推出限量波光蜜糖金系列，以粼粼波光為設計靈感，包裝選用奢華至極的金屬蜜糖金，搭配上海浪濺過的水波紋，色彩也精選今夏大勢流行色眼唇妝，搭配火辣夏日必備的性感修容與打亮產品，就是要你成為發光體。

▲▼夏季顏彩盤，讓五官精緻度升級 。（圖／品牌提供）

NARS金緻誘光系列重新回歸，先前造成搶購風潮的3D立體修容餅，換上全新小金盤包裝，延續燦光與霧光雙重質地，推出四款新色調，透過薄透的堆疊，調和最完美的光影層次，為肌膚帶來滑順又撩人的溫暖色調，宛如陽光親吻過的性感光澤。

▲▼夏季顏彩盤，讓五官精緻度升級 。（圖／品牌提供）

倩碧把經典的打亮、修容餅也變成立體小雛菊了！蜂蜜牛奶打亮盤，粉質細緻透亮，淡淡一抹就能打造出精緻五官，可以用來適度提亮眉骨、蘋果肌以及鼻樑。百搭的焦糖棕修容，助你打造立體五官，適度的在鼻翼兩側、髮際線及兩頰外圍輕刷創造陰影，混血顏立現。

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關鍵字：

打亮, 修容, 金色, 必買, 夏妝
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