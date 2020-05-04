「化妝水5招」超實用！冰鎮、濕敷　跟粗糙暗沉說掰掰

▲超實用的「五水保養法」可幫助做好夏日保濕。 (圖／翻攝自IG@vocemagaxine)

記者張毓容／台北報導

每到炎熱的夏天，總是粗糙暗沉、毛孔粗大，還加上爆油大脫妝嗎？那可能是因為你的肌膚保水基底沒打好！在悶熱高溫和猛烈的紫外線夾攻下，夏天裡肌膚水分散失並不少於乾燥的冬季，保濕沒做好，容易造成肌膚油水不平衡。快運用每個人家裡都有的化妝水，搭配5種好實用又有效的「五水保養法」，夏日保濕其實也能很簡單。

▲濕敷化妝水可快速幫肌膚補水。 (圖／翻攝IG@3ce_official)

化妝水濕敷法

把化妝水拿來濕敷大家一定不陌生，不僅能為肌膚快速補水，手邊臨時沒有面膜時也能變身為個人化的保濕面膜。最簡單也最常見的作法就是將5片化妝棉以化妝水充分浸潤後，分別濕敷於雙頰、T字部位、下巴和額頭，讓肌膚喝飽水，再做後續保養動作。

降溫冰鎮法

有些人喜歡把化妝水拿到冰箱冰過再使用，尤其夏天用起來更冰涼舒爽，但時常拿進拿出，頻繁地溫度變化容易使化妝水變質，建議可先將化妝棉用化妝水完全浸濕後，裝在夾鏈袋裡封起並放入冰箱冰鎮，就能達到一樣的冰涼使用感，更可幫助鎮靜舒緩曬後肌膚。

▲化妝水拍上臉後，可用掌心輕輕按壓幫助吸收。 (圖／翻攝自PAKUTASO圖庫)

油水混調法

化妝水不只能單獨用，更能混合使用。皮膚比較乾燥時，可拿出自己平時慣用的精華油，滴於掌心和化妝水混合後，輕拍上全臉，再以掌心輕壓、溫熱，並可針對較乾燥的局部稍微加強按摩；習慣用化妝棉的人，也可以直接倒在化妝棉上混合，再用化妝棉輕擦按摩，不只透亮有感，潤澤感也更加乘。

保濕噴霧法

將蒸餾水裝進奈米噴霧器中，再按壓1～2下的化妝水於噴霧器內，在炎熱的夏天時，可於戶外活動時隨身攜帶，隨時幫助肌膚降溫。

▲化妝水還可以噴在美妝蛋或粉撲，幫助上妝。 (圖／翻攝自IG@beautyblender)

完美底妝法

將化妝水噴在美妝蛋或粉撲上，再用來上底妝，能使底妝更加服貼、更吃妝。尤其是大家最怕容易脫妝的夏天，更該留意肌膚的油水平衡，肌膚水分充足就能避免因太乾燥導致出油融妝的狀況發生。

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