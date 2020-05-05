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他可能只把你當備胎！另一半在騎驢找馬的5種徵兆

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▲另一半可能只把你當備胎的5徵兆 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

有些人其實並沒有很喜歡另一半，但為了填補孤單寂寞的生活，就抱著騎驢找馬的心態先發展關係，但往往都不會認真付出，只是想享受被愛的感覺。若是妳的另一半常有以下5種現象，很有可能他只是把你當作遇到更喜歡對象前的「備胎」而已。

▲另一半可能只把你當備胎的5徵兆 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.總是不正面確認關係

雖然有人說「感情總在曖昧時最美」，但曖昧也會讓人受盡委屈，一段關係不一定要經過「告白」來建立，但一定要雙方都「確認」彼此的關係，若每當妳想更進一步確認關係，他卻又忽然拉開一點距離，讓關係一直停留在「曖昧不清」的階段，表示他根本沒想跟妳建立穩定關係。

2.不帶妳參加聚會

如果認定彼此關係了，不管男女一定都會想把另一半介紹給家人、朋友認識，讓雙方都能更融入彼此的生活圈中。但如果另一半總是用各種理由來閃躲，不願意帶妳認識他的親朋好友，或是在其他人面前從不正面承認妳是他的另一半，甚至用「好朋友」來介紹妳，都是他不想讓你們關係曝光的徵兆。

▲另一半可能只把你當備胎的5徵兆 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.常消失，很少主動找妳

真的喜歡一個人，會把對方時刻放在心上，沒辦法見面時也會想透過電話、訊息跟對方聯絡，傳達想念心情。若是他很少主動找妳，還常常搞消失，讓妳找不到人，訊息總是很晚才回覆，代表他根本沒那麼在意妳，只是寂寞了才找妳。

4.不把妳的事放心上

真心喜歡妳的人，會想對妳好，留心妳說的話、妳的喜好，如果他對於妳的事情老是不關心，不管大事小事都不放在心上，妳說話時也不願意好好聽，只說他想說的事、只享受你對他的付出、關心，那你們的感情就只是妳單方面很在意。

▲另一半可能只把你當備胎的5徵兆 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

5.他的社群上看不到妳的存在

出去玩時拍個情侶照、發篇po文紀錄，或是在對方社群網頁上互相放閃，都是情侶很愛做的事，如果他老是不願意讓你或你們的合照出現在社群、通訊軟體上，不想曝光你們的關係，別相信什麼「你太好了，我不想讓別人看到」或「等關係穩定一點才想曝光」之類的藉口，他只是在幫自己留後路，不想斷了他以後的「狩獵」機會。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 備胎, 騎驢找馬, 真心
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