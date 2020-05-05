彩妝新手常犯的「6個錯誤」　眉毛從眉頭開始畫，妝就毀一半

▲避開彩妝地雷，隨便畫都清新可愛。（圖／翻攝自IG/aoihamada）

記者曾怡嘉 / 台北報導

就像料理一樣，有時候化妝總是少一味，明明材料都備齊，步驟也是一步一步做，但完妝後總是差強人意，不小心還老了幾歲。原來魔鬼藏在細節中，盤點彩妝新手們容易犯的6個錯誤，避開這些，你也能擁有精緻完美的妝容。





在 Instagram 查看這則貼文 濱田あおい Aoi Hamada（@aoihamada）分享的貼文 於 PDT 2017 年 3月 月 31 日 上午 3:43 張貼

▲遮瑕顏色挑選和推開技巧都很重要。

1.遮瑕亂無章法

遮瑕時用手指推開，很難完美遮蓋，建議用筆刷以痘痘為中心，再用筆刷往痘痘邊緣暈開，這樣就能遮得輕薄又完美。遮黑眼圈時記得要選顏色深一號的遮瑕膏，重點應該要遮飾淚溝，而不是眼睛下方的整塊黑眼圈。

▲定妝應該用按壓方式才正確。（圖／Unsplash，以下同）

2.蜜粉用打圈方式定妝

許多新手一拿起刷具就習慣畫圈，要知道定妝並不是刷上腮紅，手法很重要。定妝不能用打圈方式掃，這樣容易會毀了精心畫好的底妝，記得要有側面按壓拍打，由內往外的方向才正確。

▲眉毛太深絕對是彩妝敗筆。

3.從眉頭開始畫眉

從眉頭開始上色容易下手太重，建議從眉峰開始往眉尾畫，眉頭盡量不要用眉筆填色，用眉粉向後暈染材自然，眉色選擇也不宜過深，太黑顯得死板，一邊畫眉可以用螺旋刷調整，將顏色刷開，毛流梳順才有自然妝感。

▲白色珠光顯眼但卻不自然。

4.用白色珠光畫臥蠶

許多女生想畫出萌亮大眼，一定會不會漏掉臥蠶，但往往選色失敗導致畫出來很不自然。記得臥蠶用香檳金會比亮白色來得自然，臥蠶下方可以用最淺的眉粉，畫一條細細的陰影，效果更逼真。

▲粗細不一的眼線，曝露上妝技巧很生疏。

5.眼線筆一支到底

眼妝精緻與否，從眼線技巧就可看出端倪，內、外眼線要挑選不同眼線筆才自然。內眼線遠比外眼線重要，建議使用眼線膠筆填滿內眼線，外眼線和眼尾部分則用眼線液，緊貼睫毛根部畫最細緻。記得外眼線一定要夠細，化太粗不僅會遮雙眼皮，還會壓縮眼型，顯得眼睛變小。

▲塗滿容易給人老氣印象。

6.唇膏總是塗滿

許多女生的妝容NG，幾乎都是唇妝畫得太滿，別以為唇膏就是要塗好塗滿，塗唇膏應該塗在內側1/2，接著用手指向外暈染，這種模糊唇線的漸層方式，不需要技巧，不可雕琢的唇形才最時髦。

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