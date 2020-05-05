化妝傷皮膚？平替版真的有用？想養美肌先了解這4個保養真相 

▲別用一知半解的保養「謠言」來護膚，小心得不償失。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@innisfreeofficial）

編輯／Amanda

想擁有好膚質、維持肌膚狀態，就不能忽略肌膚保養的重要性，但直到現在還有很多人對於保養存在迷思或容易聽信網路謠言，用錯方法保養，得不償失。快來看看以下4個護膚真相，你都知道嗎？

▲只要做好卸妝清潔，不用擔心化妝會讓肌膚變差。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



#做好卸妝，化妝不會傷肌膚

有些人因為覺得化妝品對皮膚很不好，想化妝又不敢，但其實真正會傷害肌膚的是沒有好好卸妝。只要選擇合適的卸妝清潔產品，認真做好洗卸，搭配正確保養肌膚，化妝並不會傷害肌膚。

#網上很紅的保養方法不一定好

隨著網路的發達，越來越多人會從網上學習保養，但是有時候網上很夯的保養「秘訣」或觀念都是錯誤的或沒有科學根據的，像是凡士林可以去黑頭、前陣子很紅的肌膚排毒法等，用起來沒效事小，一不小心還可能使肌膚受傷，變成敏感肌。

▲認真保養能幫助預防肌膚問題，比事後補救更好。（圖／翻攝IG@aoihamada）



#護膚是預防重於治療

預防重於治療，不僅指身體健康，連肌膚保養也一樣，再貴的保養品都不能縮小毛孔，再貴的眼霜也無法消除眼袋淚溝， 除非靠醫美。在肌膚問題還沒出現以前，好好護膚做預防，減緩衰老徵狀出現的速度，若等到皺紋、眼袋淚溝、毛孔粗大出現了才來補救，花費的時間、力氣、金錢都會多更多。

#平替版不一定有效

網上常會把跟某些人氣專櫃保養品添加類似成分的開架保養品稱為「平替版」或「開架版」，但其實一分錢一分貨，就算有添加相同成分，但濃度、添加量可能少很多，又或者有些核心技術不同，吸收、傳導效果一定有差。

但也不是說專櫃就好、開架就一定差，平價品牌也會有好產品，專櫃也會有讓人失望的產品，只要找到適合自己的產品就可以，不用執著於很紅的專櫃保養品，而去尋找所謂的「平價版」。

►「化妝水5招」超實用！冰鎮、濕敷 跟粗糙暗沉說掰掰



►女神IU也在瘋！一招改善垂臉，連下半身水腫都不見了



►洗髮精一直換才有用？頭皮清潔3大NG觀念，讓出油、掉髮更嚴重