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靠吃提升免疫力！營養師教5招飲食小tips　燕麥有超多功用

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▲營養師教靠吃提升免疫力5招小tips 。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲注意飲食均衡和一些小秘訣，也能幫助提升免疫力。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki ）

編輯／Amanda　

雖然台灣近來陸續出現0確診的好消息，但全球疫情依然持續延燒，還不能掉以輕心，除了做好個人衛生管理，戴口罩和勤手洗不能停，還可搭配飲食幫助提升自身免疫力。營養師表示，第一步要注意飲食均衡健康，除此外，還有以下5招飲食小tips，可幫助增強免疫力。

1.將菇類與青菜交替吃

有研究初步發現，蕈菇類有助於增加免疫球蛋白A，含有β-葡聚糖可降低身體受病菌感染，擁有豐富膳食纖維，能潤腸排毒，有益腸道健康，可作為菜類與青菜交替吃。

▲營養師教靠吃提升免疫力5招小tips 。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲燕麥不僅有豐富纖維，可幫助減肥，也能改善腸道健康、提升免疫力。（圖／翻攝unaplsah）

2.在三餐加入燕麥

纖維含量高的燕麥不僅被許多人視為減肥聖品，還富含屬於水溶性多醣的β-葡聚糖，可改善腸道健康，且有部分研究報告指出燕麥中的β-葡聚糖有助於免疫力提升，可在三餐中加入燕麥，像是當作早餐，或是替換為晚餐的主食。

▲營養師教靠吃提升免疫力5招小tips 。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲全蛋含有必須脂肪酸，所以蛋白蛋黃都要吃。（圖／翻攝IG@hopisophie ）

3.盡量吃全蛋

人體的免疫球蛋白幾乎由蛋白質組成，建議吃蛋類補充，別只顧吃蛋白，全蛋含有必須脂肪酸，所以最好是全蛋，蛋白和蛋黃都要吃。

4. 運用蒜頭、洋蔥調味

洋蔥和蒜頭都含有的蒜素擁有殺菌功效，平時料理時可多用蒜頭或洋蔥加入調味，但想讓蒜素功效發揮得好，蒜頭最好是切碎生吃或用生蒜、生洋蔥加入食物中；若是要烹煮，建議蒜頭切碎後先靜置10分鐘再料理，能幫助保留下更多蒜素。

▲營養師教靠吃提升免疫力5招小tips 。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲綠茶和抹茶都富含抗氧化功效很好的兒茶素。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

5.多喝綠茶或抹茶

綠茶和抹茶中含有豐富兒茶素，而兒茶素的抗氧化效果很好，可幫助對抗自由基，減少免疫細胞被自由基侵襲，且多喝綠茶或抹茶能加強體內殺菌能力，有助於加快像是感冒、發炎等狀況下的身體痊癒速度。

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關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 疫情, 病毒, 流感, 過敏, 免疫力, 提升免疫, 營養師, 秘訣, 飲食
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