Hublot聯手山本耀司打造限量錶　一片黑辨別兩地時間無障礙

▲Hublot Big Bang GMT All Black Yohji Yamamoto聯名腕錶，約768,700元。（圖／Hublot提供）

記者陳雅韻／台北報導

HUBLOT（宇舶錶）為慶祝日本東京銀座旗艦店開幕，發表與時裝設計師山本耀司合作的Big Bang GMT All Black Yohji Yamamoto聯名腕錶，全黑設計展露他一貫低調的風格，他特別將第二時區的小時顯示隱藏於黑色之中，但其實辨識並不難，他表示：「這只錶讓我可以立刻知道東京和巴黎，這兩座我經常生活的城市當下的時間。」

▲山本耀司特別將第二時區的小時顯示隱匿於全黑設計中，展現他一貫的低調風格。（圖／攝影師 Kazumi Kurigami提供、Hublot提供）



Big Bang GMT全黑山本耀司限量版腕錶黑得很有層次，因此能輕易掌握兩地時間，主要指針顯示本地時間，箭頭指針指示家鄉時間，而透過日夜轉盤可辨識是上午或下午時間；錶殼側邊2時與4時的按把，為調整第二時間往前或往後1小時之用，特別設置安全裝置避免兩個按把同時啟動。面盤6時處有山本耀司簽名裝飾，限量50只，僅在銀座專賣店銷售。

▲MIKIMOTO與COMME des GARCONS合作的珍珠項鍊結合銀鍊或Logo，很有個性。（圖／翻攝official_mikimoto IG）



精品邀日本時裝大師操刀非首例，MIKIMOTO今年初也與設計師川久保玲麾下品牌COMME des GARCONS合作，共同打造7款珍珠項鍊，為珍珠項鍊混搭粗獷銀鍊或Logo字樣等元素，為向來優雅的串珠注入個性美，但同樣是MIKIMOTO銀座專賣店與COMME des GARCONS全球7家分店、Dover Street Market全球5家分店限定，台灣時尚迷想買日本設計師跨界作品，只能想想辦法了。