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純淨香正夯！diptyque推沐浴慕斯、歐舒丹推花果香水

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▲▼純淨香正夯。（圖／品牌提供）

▲現代人越來越講究香氣，紓壓同時緩解緊繃心情。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

根據銷售數據指出，2020年第一季香氛類商品不降反升，防疫期間大家沒辦法往外跑，預算都移到日常香氛中，舉凡香水、香氛沐浴乳、擴香等，藉由宜人香調轉換緊繃心情，更能讓個人品味再升級。

▲▼純淨香正夯！diptyque推出第一款沐浴慕斯 。（圖／品牌提供）

▲diptyque 青蕨沐浴慕斯，150ml，1,500元。

繼青蕨淡香精之後，diptyque推出同款沐浴慕斯，獨特的薰苔香調，帶著清爽的薄荷味，正適合夏季使用。薄荷清新撲鼻的香氣令天竺葵花香更顯魅力，深沉的廣藿香更讓人細細品味。慕斯的質地也很特別，擠出來是凝露，遇水後形成厚厚的一層濃香慕斯。

▲▼純淨香正夯！diptyque推出第一款沐浴慕斯 。（圖／品牌提供）

▲CULTI MILANO 限量 波托菲諾擴香，500ml，4,200元。

不能出國，就用香味感受度假風氛圍吧！CULTI MILANO推出全新限量擴香，向義大利小鎮波托菲諾致意，從檀香的東方氣息，進而逐漸地散發出柑橘、橙花和香草的甜美，清新和甜膩的完美结合，猶如陽光明媚的早晨，舒適地坐在港口旁大廣場上的咖啡廳，搭配著絕美景色。

波托菲諾包裝設計更重現了小鎮的迷人景致，以傳統的漁人小屋用鮮活的色彩呈現。透過香氣的妝點，打造繽紛歡愉心情。

▲▼純淨香正夯！diptyque推出第一款沐浴慕斯 。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE 原野之心花舞淡香，50ml，2,600元。

歐舒丹推出原野之心花舞淡香水，讓人彷彿置身南法。以清新柑橘花果香調為主軸，揉合一縷綠意的純淨自然氣息。前調由檸檬、佛手柑、天使草的酸甜柑橘果香作為開場，迎來紫雲英、白錦葵、茉莉所交織而成。

優雅柔和的透明玻璃瓶身線條，呼應原野之心花舞淡香水的純淨無瑕氣質；以細緻的草本花卉圖樣加以點綴於特殊的瓶頸，柔和中卻不失個性。

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關鍵字：

香水, 香氛, 沐浴
fashion.net

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