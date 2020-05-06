買不完的手機殼+1！Dior迷你籐格紋還配指環扣　「CD」標誌成追劇神器

編輯／Duke

現代網路資訊發達，想看任何影劇垂手可得，只需透過智慧型手機就能輕易搞定，不過要想成為追劇達人絕對少不了手機扣，因此Dior最近就上架一款Oblique圖案銅製手機扣，同時還帶來30 Montaigne蒙田手機殼，想要擁有「CD」標誌化身追劇神器的奢華享受嗎？那就快點下單吧。

還在為找不到重物依靠手機而煩惱的朋友，Dior現在正式推出Oblique圖案銅製手機扣，不僅能夠固定於手機背面方便攜帶，還採用亮面黃銅結合標誌性的Oblique圖案製作，如此一來也讓底部與側邊的「DIOR」Logo與「CD」字樣更加清晰可見。

▲Dior Oblique圖案銅製手機扣，定價為台幣15,000元。（圖／翻攝自Dior官網）

▲可以固定於手機背面方便攜帶。（圖／翻攝自Dior官網）

購買iPhone的最大優勢就是有買不完的手機殼，這次Dior就以最新的iPhone 11 Pro為模型，打造30 Montaigne蒙田迷你籐格紋手機殼。其中，30 Montaigne為創意總監Maria Grazia Chiuri以巴黎蒙田大道30號的Dior店面命名，迷你籐格紋則是克里斯汀迪奧（Christian Dior）先生在1947年設計的圖案，因此這款以小牛皮製作，並搭配「CD」Logo環扣的手機殼，也具有特殊的意義。

▲Dior以蒙田、經典迷你籐格紋打造手機殼，定價為台幣21,500元。（圖／翻攝自Dior官網）

此外，Louis Vuitton（LV）當然不會錯過3C配件的市場，在最新的iPhone 12發布以前，LV也帶來iPhone 11 Pro的手機殼，其設計採用Monogram Eclipse帆布搭配小牛皮製作，同時還於背面賦予信用卡夾，有預算的話可以連同Dio手機扣一起購買喔！

▲LV iPhone 11 Pro Monogram手機殼，定價為台幣15,000元。（圖／翻攝自LV官網）

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