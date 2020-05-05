麥當勞極黑包裝登場！詹朴為3大餐點注入星空、太空船質感炸裂

▲台灣設計師品牌 APUJAN與麥當勞再推聯名新作 「極黑系列」時尚包裝。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師品牌 APUJAN 去年（2019）與麥當勞合作，推出帶有時裝元素的「雙牛起司黑堡」與「莎莎脆鷄腿堡」視覺設計引發時尚迷躁動，此次終於再推新作，完美命中黑色控帶來「極黑系列」，將夢幻的星空、太空船元素都注入其中，絕對是史上最潮麥當勞！

去年台灣設計師品牌 APUJAN 與麥當勞跨界合作造成熱議，此次針對黑色控推出「極黑系列」，為主角餐點「雙牛起司黑堡」、「嫩鷄起司黑堡」與「脆鷄起司黑堡」打造專屬聯名包裝，將品牌常見的奇幻元素融入期間限定包裝中。

▲詹朴運用擅長的墨繪線條掀開不同角度的星空作為開端 。（圖／品牌提供）

包裝視覺設計師詹朴擅長的墨繪線條掀開不同角度的星空作為開端，有雲層間的星空、森林邊緣的星空、都市中仰望的星空注入其中，更穿插著太空船、翼手龍、衛星、樹木以及呼應餐點輪廓的漂浮冰塊、漩渦、起司流等剪影元素。

▲主角餐點「雙牛起司黑堡」、「嫩鷄起司黑堡」與「脆鷄起司黑堡」變身時尚單品，5月6日開賣。（圖／品牌提供）

乃至冰旋風也籠罩黑色美學，頗有童趣的墨繪宛如虛實結合一般；嫩鷄起司黑堡則是保有亮黃色起司與不規則的灰色輪廓相融合，單品上方也有兩大品牌的聯名標誌，增添時尚迷的收藏價值。對於，詹朴也提到：「從不同角度、不同空間看星星，而星星一直都在。」 通過雙方跨界合作，將孩童遙遠的奇幻想像拉近，加入黑色細節，打造出質感單品。

關於黑白創作，印度的視覺藝術家Kunel Gaur也曾將麥當勞單品化作簡約設計，抽掉過多配色，只留下品牌Logo和線條，反而更能夠突顯原本商品的輪廓，時尚度倍增。