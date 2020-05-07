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養一隻禰豆子與使徒！《鬼滅之刃》、《福音戰士》電子雞掀起回憶殺　

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編輯／Duke

日本萬代公司（Bandai）1996年推出的「電子雞」，曾經是七、八年級生之間的最夯話題，後來因世代演變而漸漸沒落。不過，最近這款電子寵物機又再次翻紅，因為萬代宣布與超人氣動漫《鬼滅之刃》聯手，當中不但以熱門角色為主題迎來三款電子寵物機，更讓小時候的回憶不斷湧現！

▲鬼滅之刃電子寵物機。（圖／翻攝自萬代官網）

▲萬代與鬼滅之刃聯手推出電子寵物機，預計10月上旬發售。（圖／翻攝自萬代官網）

此回的電子寵物機命名為「鬼滅塔麻可吉（きめつたまごっち）」，當中結合《鬼滅之刃》的世界觀設定與炭治郎、禰豆子、鬼殺隊等人氣角色。根據官方給出的資訊，玩家們可以自行孕育寵物，像是餵食、清理，還有提供三款小遊戲來培養寵物，讓寵物能從最低階的癸級晉升到甲級，最後再成長為9種不同的「柱」，是一款遊玩方式多元的電子寵物機。

▲鬼滅之刃電子寵物機。（圖／翻攝自萬代官網）

▲鬼滅之刃電子寵物機。（圖／翻攝自萬代官網）

▲鬼滅之刃電子寵物機。（圖／翻攝自萬代官網）

▲由上至下依序為炭治郎款、禰豆子款以及鬼殺隊款。（圖／翻攝自萬代官網）

▲鬼滅之刃電子寵物機。（圖／翻攝自萬代官網）

▲鬼滅之刃電子寵物機。（圖／翻攝自萬代官網）

▲可以進行餵食與訓練，最後獲得成長。（圖／翻攝自萬代官網）

▲鬼滅之刃電子寵物機。（圖／翻攝自萬代官網）

▲透過訓練能從最低階晉升成9種柱。（圖／翻攝自萬代官網）

官方表示「鬼滅塔麻可吉」共推出三款，分別為「炭治郎」、「禰豆子」以及「鬼殺隊」，每款售價均為日圓2,530元（約台幣695元），預計在10月上旬進行發售。其中，「鬼殺隊」已經搶先在日本Amazon開放預購，不過要價日圓25,950元（約台幣7,140元）。

除了《鬼滅之刃》以外，萬代更搶先在6／13推出與《新世紀福音戰士》的電子寵物機。在此次的聯名中，玩家孕育的寵物被稱為「使徒」，並有超過20種，玩法一樣是透過餵食以及訓練成長，最終玩家將有機會讓使徒化身主角綾波麗或渚薰喔！

▲鬼滅之刃電子寵物機。（圖／翻攝自萬代官網）

▲搶先在《鬼滅之刃》前發售的《新世紀福音戰士》電子寵物機，定價約台幣695元。（圖／翻攝自萬代官網）

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關鍵字：

日本, 萬代, Bandai, 電子雞, 鬼滅之刃, 寵物機, 炭治郎, 禰豆子, 鬼殺隊, 新世紀福音戰士, 綾波麗, 渚薰
fashion.net

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