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Met Gala紅毯延期，線上派對卻擠爆！網友創意重現經典造型

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記者王則絲／外電報導

時尚圈年度盛事Met Gala照慣例應於五月的第一個星期一登場，但是今年因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響宣布延後舉行，令全球時尚迷倍感失望。悄悄的時間也已來到五月首週，許多明星們回顧過往造型，而粉絲之間更在IG開啟了「＃ＭetGalaChallenge」（Met Gala挑戰），邀請全球一同參與這場線上派對，民眾利用手邊材料自製過去經典造型，以下一起來看看這些創意無窮又幽默的成果。

▲明星們紛紛回顧過往於MET GALA的造型。

每年Met Gala主辦單位紐約大都會藝術博物館都會訂立一個主題，邀請時尚名人以及明星們依循主題盛裝打扮，然而大家互相比拼奇招盡出，每年都會有不少「怪異時尚」風格造型出現，在Met Gala歷史上名留千史，同時也使這場年度時尚秀的可看性越來越高，觀眾粉絲們更是萬分期待，自己欣賞的明星這次又會以什麼樣的造型出現？也因此在少了實體盛會的這一年，男星比利波特（Billy Porter）便與美國VOUGE一同發起了「＃MetGalaChallenge」，主導了一場線上的虛擬派對，全球民眾熱烈參與，反應相當好！

Lady Gaga於2019 Met Gala上帶來的「4層」換裝秀讓人印象深刻，是許多人粉絲的首要模仿對象，有些媽媽們甚至讓自家女兒當模特，精心製作出神還原的秀服。

再來，美國演員傑瑞德雷托（Jared Leto）在去年的Met Gala紅毯，與伊薩米勒（Ezra Miller ）一同並列該屆最驚悚造型，提著逼真頭顱以及「多眼妝」，都成為了民眾們的靈感來源。

2018年，蕾哈娜（Rihana）的教皇造型也成為大家爭相模仿的對象，甚至連寵物也來參一咖。


點進#MetGalaChallenge還有更多有才網友們的分享，仔細一看還能發現，網友們使用的材料往往令人哭笑不得，大家將對於Met Gala的期待化為創意，在這非常時期也能開心慶祝、共襄盛舉。

關鍵字：

Metgala, ladygaga, 挑戰, metgalachallenge, 線上派對
fashion.net

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