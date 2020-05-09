超模卡拉高難度Pose挑戰「災難單品」！零贅肉線條掀薄荷綠熱潮

▲超模卡拉迪樂芬尼出鏡PUMA最新形象照曝光，挑戰高難度Pose帶起薄荷綠潮流（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

超模卡拉迪樂芬尼（Cara Delevingne）以個性臉孔擄獲粉絲，受到運動品牌PUMA青睞接下女力大使身份，最新形象照也悄悄曝光，為迎合夏季空靈美感，卡拉換上超解暑螢光色系單品Rise鞋款，挑戰高難度Pose絲毫不費力，直接帶起「薄荷綠」潮流。

▲卡拉迪樂芬尼帶貨夏季清涼薄荷綠Rise鞋款，NT$3,280。（圖／品牌提供）

升格 PUMA 全球女力大使的超模卡拉迪樂芬尼，此次為演繹Rise鞋款拍攝形象照，畫面中卡拉站在簡潔的大自然背景下，沒有多餘修飾卻掩蓋不住時尚氣息，且換起螢光短版上衣搭配有「女藝人災難單品」之稱的單車五分褲，完全Hold住運動風穿搭。換個造型，卡拉再以黑白連身衣背心與同款短褲展現多樣化搭配，視線向下一看，卡拉健康的小麥膚色與腿部線條恰到好處，且不斷攀爬圓環展現高難度Pose，纖細身材毫無一絲贅肉，果然不負超模之名。

▲卡拉造型多變，霓虹小圓後背包NT$1,580；連身背心NT$1,580；緊身單車褲NT$1,280。（圖／品牌提供）

然而最搶眼的還是腳上的Rise鞋款，以輕透的無重力果凍鞋面搭配大勢薄荷綠，再賦予銀色線條勾勒高端細節，半透明網眼孔洞鞋面迎合夏季活力氣息，上腳相當輕盈。此外，本季霓虹小圓後背包也是大勢單品，圓潤小巧的時尚螢光輪廓覆以黑色皮革側邊勾勒線條，順勢由卡拉掀起「薄荷綠」潮流。

▲NIKE請到莫莉、周興哲透過個人生活化方式響應口號#YouCantStopUs。（圖／品牌提供）

與此同時，NIKE發起 #YouCantStopUs 口號，由莫莉Molly以及音樂創作人周興哲透過個人生活化方式響應，莫莉先是以品牌運動內衣出鏡，而後搭配正裝或是簡單配件切換不同造型；周興哲則運用居家運動app 「Training Club」傳遞運動不受疫情影響而停擺。

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