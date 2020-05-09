fb ig video ETtoday search mobile

超模卡拉高難度Pose挑戰「災難單品」！零贅肉線條掀薄荷綠熱潮

>

▲puma。（圖／品牌提供）

▲超模卡拉迪樂芬尼出鏡PUMA最新形象照曝光，挑戰高難度Pose帶起薄荷綠潮流（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導 

超模卡拉迪樂芬尼（Cara Delevingne）以個性臉孔擄獲粉絲，受到運動品牌PUMA青睞接下女力大使身份，最新形象照也悄悄曝光，為迎合夏季空靈美感，卡拉換上超解暑螢光色系單品Rise鞋款，挑戰高難度Pose絲毫不費力，直接帶起「薄荷綠」潮流。

▲puma。（圖／品牌提供）

▲puma。（圖／品牌提供）

▲puma。（圖／品牌提供）

▲卡拉迪樂芬尼帶貨夏季清涼薄荷綠Rise鞋款，NT$3,280。（圖／品牌提供）

升格 PUMA 全球女力大使的超模卡拉迪樂芬尼，此次為演繹Rise鞋款拍攝形象照，畫面中卡拉站在簡潔的大自然背景下，沒有多餘修飾卻掩蓋不住時尚氣息，且換起螢光短版上衣搭配有「女藝人災難單品」之稱的單車五分褲，完全Hold住運動風穿搭。換個造型，卡拉再以黑白連身衣背心與同款短褲展現多樣化搭配，視線向下一看，卡拉健康的小麥膚色與腿部線條恰到好處，且不斷攀爬圓環展現高難度Pose，纖細身材毫無一絲贅肉，果然不負超模之名。

▲puma。（圖／品牌提供）

▲puma。（圖／品牌提供）

▲puma。（圖／品牌提供）

▲卡拉造型多變，霓虹小圓後背包NT$1,580；連身背心NT$1,580；緊身單車褲NT$1,280。（圖／品牌提供）

然而最搶眼的還是腳上的Rise鞋款，以輕透的無重力果凍鞋面搭配大勢薄荷綠，再賦予銀色線條勾勒高端細節，半透明網眼孔洞鞋面迎合夏季活力氣息，上腳相當輕盈。此外，本季霓虹小圓後背包也是大勢單品，圓潤小巧的時尚螢光輪廓覆以黑色皮革側邊勾勒線條，順勢由卡拉掀起「薄荷綠」潮流。

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲NIKE請到莫莉、周興哲透過個人生活化方式響應口號#YouCantStopUs。（圖／品牌提供）

與此同時，NIKE發起 #YouCantStopUs 口號，由莫莉Molly以及音樂創作人周興哲透過個人生活化方式響應，莫莉先是以品牌運動內衣出鏡，而後搭配正裝或是簡單配件切換不同造型；周興哲則運用居家運動app 「Training Club」傳遞運動不受疫情影響而停擺。

►朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛「兩樣」甜笑融化粉絲

►試・開箱／Berluti首個帆布系列！「手機包、鞋履」配暈染皮革質感炸裂

關鍵字：

PUMA, 運動, 卡拉迪樂芬尼, Cara Delevingne, Rise
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

女性注意！男友IG出現2種照片　日心理學家：代表「個性容易出軌」

女性注意！男友IG出現2種照片　日心理學家：代表「個性容易出軌」

「對不起，以為婚後會慢慢愛上你」　阿嬌3句離婚台詞讓人心碎

「對不起，以為婚後會慢慢愛上你」　阿嬌3句離婚台詞讓人心碎

分手後容易後悔的星座Top 3　牡羊衝動誤事、第一只是想博關心

分手後容易後悔的星座Top 3　牡羊衝動誤事、第一只是想博關心

蔡詩芸、王陽明登封曬恩愛　透漏生產當天超噴淚畫面 每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆 IU新歌濕髪、火辣透視裝齊發！「真實身材曝光」網讚：藏很久 有一種母愛叫小S！許曦文：她有時很欠揍，幼稚得像我朋友 52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變 劉詩詩也迷上CHANEL 19！「狂拍9張美照」全白菱格、三色金屬好生火 吃貨必買！日本「炸蝦折疊傘」逼真還原酥脆外型、撐開後更嘴饞

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面