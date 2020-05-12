激勵台灣創作者勇敢寫劇本！幕後「這群人」造就了電影特效的不凡細節

都說魔鬼藏在細節裡，一件隱身在不經意處的小事，不曾被仔細窺探過的平凡，皆可能是不平凡大事的開始。

驚悚、刺激、恐怖的特效電影，總是帶來震撼的感官衝擊，大家熟知的《哈利波特》佛地魔、《李屍朝鮮》、《銀河護衛隊》葛摩菈，特殊造型彷彿是劇中亮點人物，對於電影而言，特效化妝無疑是整部電影裡重要的一環，我們享受著它的存在，卻從未真正親近過它。

這次，Wazaiii 編輯帶你實際走訪認識在幕後做特效化妝的“這群人”，「我們想激勵台灣的導演或創作者多做嘗試，相信台灣特效技術，勇敢去寫劇本、不要被侷限。」覺藝工作室的兩位創辦人— Esther 與甫丞說道。特效妝如同一門藝術創作，或許你不曾認真探討過，但它就像平凡的隱藏版，造就了電影特效的不凡細節。

特效造就想像橋樑

「特效彩妝迷人之處是什麼？」

甫丞：『特效化妝是一門很特別的技術。其實很多工法和技術，只要想像力夠，都可以成為藝術創作。看得東西多、腦袋裡有想法，素材擺在面前自然信手捻來。』

Esther：『是替我實現腦中想法的橋樑。我們都很喜歡奇異詭譎的作品，像《羊男的迷宮》、《水底情深》，都會想試著做做看，特效化妝也就成了我的工具。』

「什麼契機接觸到特效化妝？」

甫丞：『因為喜歡美的事物，加上當時牛爾老師和凱文老師正紅，萌生了接觸彩妝領域的想法。後來努力取得美容丙級證照，自學讀了很多化妝品相關書籍，最後考上美容學校，證明自己的果斷和意志力。』

Esther：『在西門町的美妝材料行上班，後來逐漸轉型為販售特效化妝媒材的美材行，讓我有機會接觸到這塊領域。』

▲覺藝工作室─ Esther。

「創作靈感來源是什麼？」

甫丞：『平常會蒐集 Pinterest 和 Instagram 上現代主義的有趣創作，互相分享給彼此，再去探討當中可以沿用到主題及故事中的元素，藉由拍攝作品把想表達的東西呈現出來。』

Esther：『主要是電影，影像作品比較能去想像實際做出來的樣子。也會 Follow 國外很厲害的特效化妝師，觀摩別人作品。』

甫丞：『很愛看電玩和動畫，電玩產業的世界觀比電影大更多，需要更多的人力、時間和財力，把宏觀的想法，濃縮在小小一片螢幕當中，是一項巨大工程。更重要的是，電玩能讓玩家體驗製作方架構的世界，這是我們想達成的！』

▲覺藝工作室─ 甫丞。

「分享印象深刻的作品？」

甫丞：『在學生時期，許多人認為美就該漂漂亮亮，充滿蕾絲這種裝飾性元素。但在畢業展覽時，大家都以蕾絲紗裙、典禮服為主題，我卻提出較叛逆的想法：「做盔甲」，當時周遭的人都想勸退，這反而讓我心意更堅定。那年成功在畢展上拿下了第一名，更獲得接下來韓國參賽經驗，埋下自信的種子。』

Esther：『每個作品都很喜歡，因為是用盡全力去做，完成後覺得好開心！每次開拍前，常把自己搞得很焦慮，但完成後都覺得，「哇！我好厲害！」（笑）。』

欣賞美，發掘藝術本質

「成立覺藝工作室的契機？」

甫丞：『特效化妝需要靠一整個團隊完成，沒辦法單靠一己之力。在團隊中的每個人都是英雄，不單單只是 Leader，我們希望能創立品牌，號召各路好漢共同進行創作。「覺藝」這兩個字簡潔有力，也符合我們的初衷：「發覺藝術的本質」。』

「遇到過哪些困難和瓶頸？」

Esther：『我們倆都以個人名義在業界很久，希望接觸更大製作的案子，但許多客戶不太願意將大規模的 case 交給個人彩妝師，若是交付給工作室，他們會比較放心。覺藝在去年才成立，我們沒辦法直接將個人經驗轉嫁到品牌上，打知名度就變得很重要。』

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在 Instagram 查看這則貼文 張甫丞（Victor)（@victor_ifsfxartmaker）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 30 日 上午 6:47 張貼

以樂觀熱忱面對挫折壓力

「曾經覺得自己很『渺小』嗎？」

Esther：『完全會啊！以往造型彩妝的創作，都曾被廠商說「太藝術」，他們要選擇較為商業化的彩妝師。我們已經處在較為小眾的圈子，但在這圈子有更知名、媒體資源多的彩妝師，使得我們更邊緣化，有時真的會想：「我們到底在幹嘛？」』

「如何克服負面情緒？」

Esther：『甫丞常說我有櫻木花道的精神！本身就是比較樂觀的人，沮喪時會打打電動、和朋友聊聊，也會想自己已經很努力了，沒有必要沮喪，可能是時機未到，誰知道未來會發生什麼事？不過以商業考量來說，還是會擔心沒有案子，所以要把腦袋拆成兩半來思考。不要讓負面情緒把自己吃掉。畢竟無法改變別人想法，調整自己心態比較快。』

甫丞：『雖然每次發表作品，都會得到很多正面回應，但對自己還是抱有質疑。因為世界上在做特效化妝的人很多，但台灣真的沒幾個，沒有範本可以參考，每次創作都得靠自己埋頭去試，在嘗試過程中有很多挫折與壓力，成果出來後總覺得美中不足，認為哪個細節可以更完善、更完美。』

「做自己」就是不平凡

「如何定義『平凡』與『不平凡』？」

甫丞：『「平凡」就容易安穩，最後流於枯燥；反之，「不平凡」能感受刺激，也相對波折。但這都是個人選擇，安逸並沒有不好，但可能一生就這樣過了，何不去創造不平凡的一生？』

「認為自己是『不平凡』的嗎？」

甫丞：『其實從以前就覺得自己是不平凡的，但從小的教育都說做人要謙虛（笑）！我們做的事情根本沒人在做，沒人會花這麼多錢和時間來做這件事，要嘗試從未做過的事，投資成本和失敗風險都高，可能還得不到對等的回饋。我們很勇敢，正在挑戰你們不敢做的事情，或是你們曾經想過、卻沒有勇氣踏出的那一步。從這角度來說，我認為我們「做自己」就是不平凡。』

跳脫侷限，邁向國際

「嘗試過異業合作嗎？」

甫丞：『找過電腦動畫師合作，剛好對方也想嘗試跨領域的創作模式。接下來也會與新創工業、科技業合作。很喜歡結合不同領域的技術，像是將工業與特效化妝結合，將成果在時尚圈展示，便可以串連三個產業。讓時尚界知道模型可以運用在伸展台上，讓工業方知道原來自己的產品可以和時尚、藝術、影視有所牽扯。』

Esther：『這就是覺藝的精神，希望可以和各領域相互配合，不僅侷限於影視圈，看看憑著各自專長，大家可以一起玩出什麼新花樣。』

「台灣特效化妝的未來走向？」

甫丞：『台灣的特效化妝需求其實沒有很大，只需要用到20%的技術，就可以做出對方想要的成果，通常都是傷妝，很多人對特殊化妝的定義也僅止於此。若要做傷妝，我們可以把它做得更擬真、更著重於細節。』

甫丞：『有些在國際影視圈闖蕩過的台灣導演會主動跟我們說：「希望你們不要放棄，你們的作品如果放上國際，可看性會很高。」前陣子也有來自墨西哥、俄羅斯和南非的粉絲，主動詢問我能否過去開課，或是透過網路教學。』

「對覺藝的未來有什麼期許？」

Esther：『最大的願望就是把更多朋友聚在一起，共同創作、嘗試更多可能。』

甫丞：『希望能積攢足夠的資源，把認為很可惜的技術、藝術人才納進來，成為讓更多藝術家能表現的平台。』

「是否也希望讓國際看見？」

甫丞：『一直都很努力在做這件事情。很大一部分的資源會被特定族群壟斷，部分團體難以去獲得，甚至無法得知訊息，那我們該如何打破這個現況？不如靠自己先走向國際，讓世界看到我們，提高台灣在國際視野的能見度。』

後記：

「我們希望讓許多人認為非現實、不存在於真實世界中的事物，能夠呈現在眼前。」訪談時的甫丞與 Esther，在說出心中理想與夢想的同時，眼神中是感性卻又帶有韌性的，甚至在我提問的同時，有幾題彷彿戳到他們內心深處最驕傲，卻也含有一些感慨的地方，能夠在自我最專業的領域中堅持自己的理念，一路走來肯定有不少不為人知的辛苦，但是他們依然堅持自我，並且一再期望突破，希望有天能讓更多人看見。

對覺藝工作室而言，能夠致力於將更多有趣，且更具挑戰性的技術發揚，並集結各路藝術天才，一同走向國際舞台，就像是使命般的重要，如此堅定的信念推動他們一路走到現在。你說他們真如訪談回答那般「渺小」嗎？不，他們一點也不渺小，他們是在人生的道路上，守住初心，努力向夢想奔馳的一群人。

「特效化妝」確實將我們天馬行空的想像都搬到眼前，帶給大家無限美好與想像，也任由編劇、導演那科幻、豐富的劇情設定，一一滿足創作者及觀眾的感官洗禮，它不僅僅只是你我所看到的那樣而已，「特效化妝」能做到的，遠遠超乎眾人想像。

五月，Wazaiii 將以「平凡，不平凡」為題，帶領讀者一同挖掘日常生活中，長期於幕後默默付出的職人，希望能帶給大家找回身邊平凡的力量。原來我們習以為常的平凡，是那麼的不凡。

▲電影特效大揭秘，覺藝工作室不為人知的內幕｜Wazaiii x 覺藝工作室｜

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Editor / 責任編輯：黃嘉萱（@cynthia.huang_）

◎Photo Via：Rio, INSTAGRAM

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