學38歲宋慧喬眼周0細紋　每天3步驟按摩舒壓

▲眼周保養相當重要。（圖／unsplash）



記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

3C產品充斥生活，現代人上班用電腦，下班滑手機，眼睛幾乎只有睡覺的時候才休息，一分一秒都在忙碌，當然也會比過去的人容易老化，究竟要如何才能讓眼周肌膚看起來零細紋又放大？建議可以學38歲宋慧喬搭配按摩的手技，可以讓眼周更加放大有神。

1.首先先使用眼霜，均勻塗抹在眼周肌膚，避免後續拉扯出現細紋，接著使用畫圓的方式輕柔按摩，因為眼周的肌膚也是圓形的生長，因此建議順著眼周按摩最佳。

▲眼周細紋容易增加，因此保養越需要細心。（圖／unsplash）



2.針對眼周的穴位加強按摩，像是攢竹穴、睛明穴、魚腰穴、絲竹穴、承泣穴、瞳子髎等，可以加強按壓舒緩眼周肌膚狀態，可以避免水腫、安眼圈的狀況。

3.眉眼處以推抹的方式，由左至右畫大8字，在太陽穴處慢慢的畫圓，舒緩眼周肌膚，有助於活化、循環。

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