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學38歲宋慧喬眼周0細紋　每天3步驟按摩舒壓

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▲眼周,眼睛,保養,眼霜,雪花秀,綠藤生機,sisley。（圖／品牌提供）

▲眼周保養相當重要。（圖／unsplash）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

3C產品充斥生活，現代人上班用電腦，下班滑手機，眼睛幾乎只有睡覺的時候才休息，一分一秒都在忙碌，當然也會比過去的人容易老化，究竟要如何才能讓眼周肌膚看起來零細紋又放大？建議可以學38歲宋慧喬搭配按摩的手技，可以讓眼周更加放大有神。

1.首先先使用眼霜，均勻塗抹在眼周肌膚，避免後續拉扯出現細紋，接著使用畫圓的方式輕柔按摩，因為眼周的肌膚也是圓形的生長，因此建議順著眼周按摩最佳。

▲眼周,眼睛,保養,眼霜,雪花秀,綠藤生機,sisley。（圖／unsplash）

▲眼周細紋容易增加，因此保養越需要細心。（圖／unsplash）

2.針對眼周的穴位加強按摩，像是攢竹穴、睛明穴、魚腰穴、絲竹穴、承泣穴、瞳子髎等，可以加強按壓舒緩眼周肌膚狀態，可以避免水腫、安眼圈的狀況。

3.眉眼處以推抹的方式，由左至右畫大8字，在太陽穴處慢慢的畫圓，舒緩眼周肌膚，有助於活化、循環。

【推薦單品】

sisley抗皺活膚御緻眼唇霜

▲眼周,眼睛,保養,眼霜,雪花秀,綠藤生機,sisley。（圖／unsplash）

以植物學專家的sisley抗皺活膚御緻眼唇霜，透過植物萃取成分添加，裡面擁有頂級的抗老能量，可以幫助肌膚重現飽滿緊緻的肌膚狀態，新增精選北大西洋雪松能促進淡化暗沉，針對現代女性生活型態所造成的行為性老化，嚴選波斯洋槐萃取能啟動肌膚運作所需能量，而白柳葉根部萃取能讓肌膚健康，因此白天時能防禦，夜晚修護肌膚，使其恢復彈力與平滑。

雪花秀 雪御活顏亮眼凝霜

▲眼周,眼睛,保養,眼霜,雪花秀,綠藤生機,sisley。（圖／品牌提供）

全新雪御活顏亮眼凝霜蘊含梅花精萃、5方活顏複合物、藍梅精萃，小分子凍凝霜質地在接觸肌膚後，立即化作清爽雪酪狀，相當好吸收、不黏膩，同時可以提升眼部明亮度，可以舒緩眼周肌膚的疲勞，重現緊緻閃耀的雙眸，重現晶瑩澎嫩的肌膚狀態。

綠藤生機 澄澈眼部雙精華

▲綠藤生機。（圖／品牌提供）

獨特油水雙層型態設計，底下透明白色的成分採用印度刺竹萃取，搭配專利修護的洋甘菊、積雪草、人蔘等7種草本配方，針對格外敏感脆弱的眼周肌膚，提供修護滋養的效果，油相精華使用高山湖藻萃取、澄澈湖藻萃取、海洋藤竹油萃，可以提供肌膚油脂養護，可以讓紋路減少，增添明亮度。

關鍵字：

眼周, 眼睛, 保養, 眼霜, 雪花秀, 綠藤生機, sisley
fashion.net

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