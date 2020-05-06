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只擦底妝防曬根本不夠！醫師：先防曬、後保濕美白才重要

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▲防曬,廖苑利,保養,Melano,肌研,我的美麗面膜,資生堂,怡麗絲爾。（圖／pixabay）

▲防曬一定要加強做好。（圖／pixabay）

記者李薇／綜合報導

「早知道不偷懶防曬了，粉底液的顏色又跟臉和脖子差好多階了，又得花錢買深色的來調和，荷包又大傷！」很多人都有這樣的困擾，皮膚科醫師廖苑利醫師指出，建議應該要透過勤勞的日常保養，讓肌膚白皙透亮。

現今市售許多防曬產品標榜著高係數，或是彩妝品裡已添加防曬成分，但是許多愛美的朋友在使用這類產品時，會覺得過於厚重油膩，就會選擇「少上一點」，但是，防曬產品就像保養品一樣，足量使用才會有效果。

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▲曬後則是可以運用美白保養加強白皙。（圖／pixabay）

另外很多人會希望藉由有「防曬系數的底妝」來抵禦紫外線，皮膚科醫師廖苑利解釋，一般整臉防曬產品的塗抹量約為10元硬幣大小，BB霜或是含有防曬系數的底妝產品，往往使用的量不足夠，防曬力也相對較低，建議還是要足量才能確實防曬。

除了防曬做好，已經曬黑的肌膚應該怎麼辦？廖苑利提醒，在曬後也可先可用像是蘆薈膠產品舒緩肌膚，清潔肌膚後搭配美白相關的保養品讓膚色不再走偏，即使在酷夏也能保持白嫩膚色。

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fashion.net

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