包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

▲VALENTINO今夏大勢包款SuperVee手袋，李聖經、Jessica鄭秀妍、徐若瑄等人帶貨，《ET FASHION》開箱搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

VALENTINO今夏大勢包款就屬SuperVee手袋，看到標誌性的V Logo便不陌生，高調輪廓和加大尺寸的金屬設計以超搶眼之姿登場，女星李聖經、Jessica鄭秀妍、徐若瑄等人一背即火，《ET FASHION》包・開箱現在就揭曉！

▲GARAVANI SUPERVEE手袋系列方包輪廓和金屬加大Logo成為亮點，依序（小）NT$72,000（大）NT$84,000 。（圖／品牌提供）

VALENTINO全新GARAVANI SUPERVEE手袋系列，在品牌創意總監Pierpaolo Piccioli的操刀下問世，以超強搶眼之姿在2020春夏系列中首次登場，包款最大亮點莫過於品牌一貫的V標誌化身小方包上的浮誇配飾，通過加大的金屬LOGO以復古黃銅效果處理，不易經過使用而磨損，保有極簡主義風格卻不失獨特，整體外觀相當搶眼，也正好迎合方包當道的潮流，讓路人想忽視都難。

▲雖定位在小包，容量卻十分驚人，實測連行動電源、唇膏、香水都能容納。（圖／記者鮑璿安攝）

此外，GARAVANI SUPERVEE實用性能上同樣不打折扣，以翻蓋皮革肩背包設計，開袋相當簡易，搭配可調節式肩背带，滿足斜背與肩背的雙重實用需求。而略帶弧度的包型，一手輕巧托起的同時，有別於一體成形的翻蓋設計，以皮革拼接方式創造出層次感。雖是定位在小包，容量卻相當驚人，實測發現不光是手機、卡夾，連行動電源、唇膏、香水等非必需品都能裝下，除了小包型也提供大尺寸選擇。

在 Instagram 查看這則貼文 徐若瑄VivianHsu（@vivianhsu.ironv）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 4 日 上午 7:14 張貼

▲SuperVee手袋成女星私服最愛單品，（依序）李聖經、Jessica、徐若瑄都輪番演繹 。（圖／品牌提供）

GARAVANI SUPERVEE包款內外都亮眼的特性也順勢成為女星最愛單品，李聖經運用短版的寬袖落肩剪裁襯衫搭配鏤空蕾絲長裙，全白造型下背起SUPERVEE方包相當出彩；Jessica鄭秀妍則相中亮粉色款式，即便全身率性丹寧風也能巧妙駕馭。另外，剛回歸歌手身份的徐若瑄則親自發文來讚賞包款「小包剛好～大V！」，腳踩喬丹球鞋，輕便造型與紅色SuperVee相得益彰。

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