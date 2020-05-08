52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

繼《梨泰院Class》之後所接檔的爆火韓劇絕對就是重口味的《夫婦的世界》，其出軌偷吃、禁忌不倫戀的題材，加上大量的裸露性愛鏡頭，前六集甚至被韓國列為19禁也就是限制級，這也讓《夫婦的世界》一播出便成功創下話題，更是飆下超高收視率，聽到這邊是不是真的很想衝去刷一波劇呀～

韓劇《夫婦的世界》改編自英劇《福斯特醫生》由金喜愛與朴海俊所主演，劇情講述家庭科醫師「池善雨」（金喜愛飾演）和電影導演李泰伍（朴海俊飾演）原是相愛幸福的一對夫妻，但因為丈夫的出軌和背叛而導致完美的日常崩塌，卻依然在傷痛中緊抓對方不放，用盡全部力氣想讓對方窒息。

而金喜愛這次也是她暌違 4 年後，再回歸小螢幕，對於在《夫婦的世界》所飾演的角色金喜愛表示，池善雨對愛情抱持著「要走到盡頭」的執念，真的讓她越演越覺得可怕～

《夫婦的世界》首播就以金喜愛「床戰」朴海俊的火辣鏡頭出場，劇中金喜愛大膽的脫下睡衣挑逗老公，露出大面積的裸背，加上惹火的激吻，這遊走邊緣的猛烈尺度，真的是令人看的大呼過癮．

（注意以下有雷）

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而最近在播出的最新一集中，劇情更是下猛藥，正宮金喜愛下定決心要離婚後，更是直接放大絕，為了把老公搞掉不惜一切，並說出「我的兒子、我的房子，什麼都不能給， 我要把李泰伍這傢伙從我人生中徹底挖掉」。這番讓人大呼過癮的金句！

金喜愛一開始動作，就是直接在小三金多景父母的面前，洗她的臉！在與小三一家人的飯局上，金喜愛被小三媽媽問到，老公身為導演一定會有很多漂亮女星主動貼上的話題，沒想到金喜愛連眼睛的不眨都說道：老公對婚姻很專情，就算有別的女人，但對男人來說「只是一種排泄」，一席話把李多景氣到臉歪掉～

除此之外金喜愛為了調查老公的財務狀況，更是找上李泰伍的會計師好友孫在赫，假裝談心但卻勾引他與自己一夜情，就是為了要以此做要脅，去讓孫在赫為她調查李泰伍．

而一夜情的挑逗鏡頭更是創下超高收視率，再度衝熱搜！而劇中金喜愛穿著細肩帶黑色性感洋裝，以女王之姿愛撫逗弄孫在赫，更是讓人隔著螢幕都熱了起來！

霸氣的把孫在赫壓在床上，傻傻的孫在赫還以為能獲得一夜春宵，卻殊不知這些都是金喜愛的復仇計畫之一！而完事後金喜愛對著孫在赫說：「女人不是因為不會外遇才不外遇的，只是身為夫婦，應該遵守誠信而活才有所克制的。」帥氣到爆！

就是因為這讓人臉紅心跳的畫面，金喜愛的好身材再度變成韓國熱搜話題，尤其她那一雙大長腿更是掀起瘋狂討論，今年52歲的她，體重十年以來都只有維持49公斤，到底金喜愛是怎麼做到的？快讓我們一起往下看！

金喜愛分享她是很認真的在維持自己的身材，雖然不是說一定要把自己逼到不吃東西，但為了上鏡頭就還是要比較纖細！因此她一直都有運動的習慣，而且再生了小孩後，更是一定要每天都運動！

雖說也不是真的要為了減肥才天天運動的，但自從開始運動之後，就覺得活的特別健康～金喜愛這樣分享！而且有時候一天沒運動，就有種像學生沒交作業的心虛感呢～因此每天都會空一點時間來運動．

金喜愛的運動菜單：伸展運動

伸展運動也就是拉筋，讓身體舒展開來的運動，不管是在運動前後做，或是睡前做都對延伸身體線條很有好處，而且伸展完後真的會覺得身體很舒服喔．

像是簡單的貓背式 (cat pose)，此拉伸動作可伸展骨盆肌肉．將雙足跪下，背部呈直線；慢慢吐氣將腹部往內縮，背部上揚，保持姿勢並hold住1-2秒，吐氣時慢慢把頭揚起，臀部翹起，像貓一樣站立，能緩解腰痠背痛，同時改善下肢水腫！

金喜愛的運動菜單：有氧運動

有氧運動也是金喜愛常做的運動之一，而有氧運動也不限地方，無論在哪裡都可以做，有氧運動可以針對全身的贅肉，燃燒全身的脂肪，能提升新陳代謝，還能讓身形更緊緻！

像是開合跳是一個非常燃脂的運動，首先站直，雙手放兩側，輕輕跳起，雙腳向外跳時雙手伸直向上拍，然後返回原點，雙腳合起，雙手垂下；訓練時注意落地時腳掌不要太用力，過程中可微微屈膝，保護膝蓋；它能夠提高心率，加快新陳代謝，讓身體更加健康！

金喜愛的運動菜單：慢跑

金喜愛也曾在個人社群平台上分享她跑完兩公里的照片，也讓大家發現，原來慢跑也是女神喜愛的運動之一．而且跑步不僅能雕塑身形，還能放鬆身心，是繁忙的生活中不可缺少的一種紓壓方式。

金喜愛的運動菜單：下半身訓練

金喜愛分享女生年紀大了，身體的循環就是容易變差，因此她會特別針對下半身訓練，來提高身體的代謝率，讓循環變更好，而平常她最常做的下半身運動就是弓箭步和屈膝運動。

弓箭步的訓練效果跟深蹲差不多，主要是利用鍛鍊下半身的肌群帶動全身肌肉訓練，而屈膝運動則是可以訓練核心和肌耐力．

金喜愛的運動菜單：快走5公里

除了跑步之外，金喜愛也會換換口味改成快走，其實快走也屬於有氧運動的一種，快走促進血液循環和新陳代謝，也能增加肌肉熱量，並且減少腹部脂肪堆積喔．

金喜愛的運動菜單：做家事

沒錯！金喜愛就是不會放過任何生活上的運動時間，就算要做家事也要把家事變成運動的一種，挺起胸縮小腹打掃清潔，順便訓練體態一舉兩得．

每天喝綠茶

很多女星的減肥飲食中都有喝綠茶這一項，金喜愛也不例外她也是提倡喝綠茶來幫助維持體重，因為綠茶含有多種幫助控制體重的物質。其中兒茶素（Catechin）有助抑制腸道脂肪的消化和吸收，更會與綠茶中的咖啡因（Caffeine）產生綜合作用，促進身體燃燒體內能量和脂肪。

雖說喝綠茶對減肥有好處，但記得還是要適量，不要喝太多，尤其不要吃飯前喝免的傷胃，另外也建議喝熱的綠茶會對身體比較好．

每天量體重

金喜愛為了維持體態，她每天都會認真的量體重，並以此去調配飲食，如果變胖了就會忌口，以恢復到理想的體重，嚴格的用體重去控制飲食，這就是金喜愛十年來體重都不變的原因呀．

不吃口味太重的食物

想要身材好口味就是要清淡！金喜愛分享她一般都盡量不吃太鹹或太辣的食物，另外平常更是會多吃番茄、花椰菜和堅果這些抗氧化和好油脂的食物，給予身體最需要的能量．

睡眠充足

睡眠充足雖說是老話一句，但金喜愛說睡眠真的是相當重要，想要減肥就是要睡得好，像是她若沒有工作就會陪著孩子早睡，讓身體獲得充足的睡眠。

規律的生活習慣才是最重要的

金喜愛說其實想要維持身材真的不難，就是維持規律的生活習慣，不要暴飲暴食、不要懶惰，乖乖的做運動養成習慣，好好的吃飯，規律這件事就是身材好的關鍵．

不要有空下來的時間

金喜愛在韓國採訪中曾說過：人一想到年紀就只會嘆氣，而我是那種要不停學習的人，不要有空下來，在經過一整天忙碌的學習、運動之後，到晚上躺下來的時候，整個人會感到清爽滿足呀。」

文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@KIMHEEAEBAR、JTBC、愛奇藝

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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