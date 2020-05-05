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2020新錶／伯爵熱賣款加鑽圈放閃　江詩丹頓端陀飛輪吸女性藏家　

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▲▼ 2020新女錶 。（圖／公關照）▲▼ 2020新女錶 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession系列18K白金櫻花粉珍珠母貝錶盤鑲鑽腕錶29毫米（左）530,000元，18K玫瑰金珍珠母貝錶盤鑲鑽腕錶34毫米款800,000元。（圖／伯爵提供）

記者陳雅韻／台北報導

綜觀今年Watches & Wonders（鐘錶與奇蹟）線上錶展發布的女錶，除了江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表Traditionnelle陀飛輪腕錶，女錶清一色都是從既有的熱賣款再延伸，以基本功能、日常容易穿搭的款式為主，伯爵（Piaget）招牌的Possession系列便推出討喜的粉紅色，另外可旋轉的外部錶圈首度採用雙排鑲鑽，加上內圈共3圈美鑽，更璀璨耀眼了。

▲▼ 2020新女錶 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓首度推出女性陀飛輪鑽錶，TRADITIONNELLE陀飛輪珠寶腕錶（左）6,800,000元，TRADITIONNELLE陀飛輪腕錶4,900,000元。（圖／江詩丹頓提供）
 

江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪鑽錶是今年目前僅見的複雜功能女錶，也是品牌首款自動上鍊陀飛輪女錶，採用品牌自製2160超薄機芯，具長效能的80小時動力儲存，裝載於錶徑39mm錶殼，整體比例貼合女性纖細手腕，當然也鑲嵌美鑽吸引目光，粉紅金款於錶殼、錶耳與錶圈鑲嵌鑽石，18K白金款更華麗，連面盤都以滿鑽呈現。

▲▼ 2020新女錶 。（圖／公關照）

▲積家REVERSO ONE RED-WINE翻轉系列腕錶酒紅色款，169,000元。（圖／積家提供）
 

機械錶選擇另有積家（Jaeger-LeCoultre），招牌翻轉錶推出酒紅色款Reverso One Red-Wine，大膽明亮的顏色存在感強烈，精鋼錶背照例能依錶主喜好雕刻圖案，讓錶款更具個人化特色。愛馬仕（Hermes）也為經典再添新意，靈感源自連結船與錨的鐵鍊「錨鍊」造型的Nantucket系列女錶，以迷你尺寸亮相，大小不一的鑽石好似恣意灑落在面盤與錶框上，特別在面盤排出錨鍊圖案，搭配品牌引以為傲的各色小牛皮或短吻鱷魚皮錶帶，是日常好搭配的氣質錶款。

▲▼ 2020新女錶 。（圖／公關照）▲▼ 2020新女錶 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Nantucket Jete de Chaine d'Ancre鑽錶（左）221,900元，琥珀色小牛皮錶帶款221,900元。（圖／愛馬仕提供）
 

更容易入門的選擇為名士（Baume & Mercier）漢柏頓系列，矩形錶殼是向1920年代的建築流派致敬，錶殼特別以彎曲的弧線取代銳利的直角，整體設計簡約俐落，女錶備有鑲鑽錶、太陽緞面打磨藍色或白色珍珠母貝面盤等不同版本，裝載具7年電能儲存功能的石英機芯。

▲▼ 2020新女錶 。（圖／公關照）▲▼ 2020新女錶 。（圖／公關照）

▲名士漢伯頓系列石英腕錶小型款（左）44,500元，鍊帶款53,200元。（圖／名士提供）

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關鍵字：

2020新錶, 江詩丹頓, Vacheron Constantin, Piaget, 伯爵, Jaeger-LeCoultre, 積家, 名士, 愛馬仕, Hermes
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