《永遠的君主》金高銀曾被負評嫌醜！靠氣質上位　她最愛的單品你衣櫥都有

上半年度最受矚目的韓劇非《The King：永遠的君主》莫屬，由剛退伍回歸的男神李敏鎬搭擋鬼怪新娘金高銀領銜主演，才播兩集就已創下亮眼的收視成績，劇中各個角色也都因為新穎的題材及劇情走向而重新成為話題的焦點～

劇中其中同時飾演大韓民國重案組刑警「鄭太乙」及大韓帝國罪犯「璐娜」的女主角金高銀，睽違四年再次回歸小銀幕，個性的單眼皮加上清新脫俗的臉蛋一直是韓劇的一股清流，這次在劇中因為角色性質多以休閒中性的裝扮表現霸氣一面的她，沒想到私底下其實也是走率性的美式風格，穿得舒服就超時尚！現在就快來看看這位「非主流美女」金高銀的私服穿搭技巧吧！

今年 28 歲的金高銀在 2016 年憑《奶酪陷阱》出演女主角洪雪打開知名度，早期卻有負評說她的樣子不夠美，後來她在《孤單又燦爛的神－鬼怪》中飾演「鬼怪新娘」一角後爆紅，獨特的個人氣質更收服了一票死忠粉絲。

想學金高銀的私服穿搭難度其實一點也不高，而且她常穿這些單品你的衣櫃也一定都有！像是一些基本款的衛衣、襯衫、棉 T 或是針織衫，然後不管上半身的選擇是什麼，他的下身大多都是以「單寧牛仔褲」來搭配，真的是既隨性慵懶又不失氣質的打扮！跟她清純的五官超搭的啊～

金高銀衣櫃必備單品 — 棉T

每個人的衣櫃中少不了要備有棉 T，不論是素色、圖片款或是 Logo Tee，會因為它本身的版型、厚薄度或是領口高低穿出不一樣的感覺。金高銀偏愛選擇磅數比較高、落肩設計的 Oversize 棉 T，下身隨意搭配這一季流行的縮口棉褲或是合身牛仔褲，最後戴上一副墨鏡，美式休閒風格簡單搞定！

如果想在簡約之中加一點不經意的女人味，則可以略微透膚的白T替代，然後紮進高腰牛仔寬褲，再加上一雙粗跟的樂福鞋，是不是比例跟時尚度都出來了！

金高銀衣櫃必備單品 — 復古印花洋裝

復古印花洋裝是金高銀的最愛之一，無論是出席正式活動或是旅行，她都喜歡用一件復古風的印花洋裝強調初自己帶點文青感的獨特女人味。

用腰帶強調出洋裝的身材曲線，外面搭配皮革外套加入個性感，絕對是文青們周末約會可以嘗試的質感造型。

金高銀衣櫃必備單品 — 素色衛衣

棉 T 不夠有份量的話，在外面套一件衛衣就能在舒服的前提下還能穿出層次感， 超適合現在一下熱一下冷、早晚溫差大的天氣，衛衣脫掉還能披在肩上，是能呈現不同造型的穿法！

單穿衛衣太無聊嗎？把重點放在配件上其實也是金高銀常運用的穿搭技巧，像是這套黑色衛衣搭配黑色牛仔褲，另外繫上皮帶再戴上搶眼的垂墜式耳環後，完全就是另一種氣質風格了～

金高銀衣櫃必備單品 — 中性襯衫

如果覺得自己不適合太女性化的單品，不妨像金高銀一樣選擇比較中性剪裁的襯衫，有點寬鬆 oversize 的版型，其實可以搭配出的風格相對豐富，像是西裝寬褲、牛仔寬褲，甚至是窄裙等等，都能穿出俐落又優雅的感覺喔～

就算是光澤感的緞面襯衫，金高銀也能內搭一件針織高領後把它穿出率性的氛圍，不過建議襯衫選擇硬挺一點的材質，才會增加時髦感。下半身簡單搭配黑色的直筒褲跟隨性布鞋，讓中性中透出屬於她的清新魅力！

除了一般比較基本款的襯衫外，像是這款種巴西領的印花襯衫夏天穿也是超適合的！可以搭配牛仔五分短褲及 Outdoor 的涼鞋，就算沒有假期也可以靠穿搭把日子過得像是度假一樣愜意～

金高銀也常把襯衫當作外套穿在細肩帶背心或是棉 T 外，然後不意外的又是搭上她最愛的牛仔褲，怕整體看起來太像學生的話，可以選擇領口低一點的內搭上衣，利用小細節創造隨性卻藏不住性感的小心機！

金高銀衣櫃必備單品 — 簡約針織衫

與衛衣一樣，金高銀的針織單品也都是素面的款式居多，沒有太多裝飾點綴的簡約樣式，反而不用太擔心它搭配的方式， 簡單地套上一件適合自己身材的牛仔褲，其實就會超好看～

不同的領口設計多少會影響針織衫穿起來所呈現的感覺，像是高領的話就會比起圓領及 V 領較為優雅知性，如果你跟金高銀一樣是素面針織衫的愛好者的話，就能依照不同的場合來決定當天要穿哪件針織囉～

針織外套今年是一定要有一件的啊，重點是連金高銀都穿了，你怎麼能沒有！紫羅蘭色的針織外套加上金屬愛心耳環，真是又夢幻又充滿少女心～

金高銀衣櫃必備單品 — 牛仔寬褲



翻遍金高銀的 IG，幾乎每一張穿搭都會有牛仔褲的蹤跡，而且大部份都是中低腰寬鬆直筒的版型，不刻意強調身材曲線及修飾腿型這件事，其實就是她大多穿搭的方向～

今年非常流行的洋裝外穿金高銀也跟上了！下擺不扣起來，裡面搭配牛仔褲，跟孔曉振歐膩一樣走隨性中帶點文青感的自然路線，反而更能將個人的氣質展露無遺！

金高銀與 BlackPink 的 Jennie 雖然都身穿同一件緊身的針織上衣與單寧牛仔褲搭配，再搭上一雙帆布鞋，但卻因為牛仔褲版型及本身的氣質的不同，而穿出不一樣的味道。所以穿衣服時若仍能保留個人特色的話，就不怕撞衫被比較的尷尬狀況了～

金高銀衣櫃必備單品 — 圓領外套

金高銀最愛穿的外套款式，通常都是這類圓領外套，材質可能是牛仔、西裝又或是毛料， 比起有立領的正式感，圓領外套更貼近她平常的隨性風格！

若是要參加比較正式的場合，像是這款小香風的斜紋毛呢圓領外套做搭配就很適合，配上高領的針織內搭，以中性簡約的單品來平衡華麗的外套，整個人看起來高級卻不會太浮誇！

金高銀衣櫃必備單品 — 老帽（復古感棒球帽）

其實金高銀不只身上穿的單品簡單，連選擇的配件也都是同個路數，像是代表美式復古 Style 的老帽出鏡率就超高，一戴上整體風格馬上超完整，算是僅次於牛仔褲最常出現的單品配件～

連飽和綠色的老帽也能輕鬆駕馭，根本老帽年度代言人啊～

金高銀衣櫃必備單品 — 漁夫帽

另一款金高銀常選擇的配件則是漁夫帽，有時候身上穿的衣服越簡單，越需要一頂帽子來襯托個性，如果說老帽最適合與襯衫搭配的話，那搭配衛衣或是棉 T 的帽子就非漁夫帽莫屬囉！





不修邊帽緣的漁夫帽超適合有點嬰兒肥的臉型，平常妝容走自然派、不修容不愛濃妝的話，戴上一頂漁夫帽就對了～

文／柯夢波丹 圖／ELLE KOREA、SBS、MAGNEWS.CC、IG@GGONEKIM/PINTEREST、K-STAR-HOLIC、IFUUN.COM/

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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