GUCCI 夏日夢幻包「獨角獸」系列登場　王淨、陳庭妮也少女心噴發

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、陳庭妮IG

義大利精品品牌GUCCI宣布於台北SOGO復興館BR4開設專門店，由創意總監Alessandro Michele為店面帶來全新形象概念，同時為慶祝專門店開幕，GUCCI推出了少女們萬分期待的夏日夢幻包款——GG Marmont「獨角獸」系列，像是女星陳庭妮、王淨都已被馬卡龍色調的魅力征服、搶先背上。

為慶祝GUCCI全新專門店開設，特別推出全台首賣包款GG Marmont「獨角獸」系列，「GG Marmont」為品牌長年以來都十分熱賣的款式，本季換上了充滿春夏氣息的馬卡龍色系——伯爵藍、玫瑰花瓣粉色、香草檸檬黃以及薄荷萊姆綠，就如同獨角獸的光芒般繽紛閃耀，淡化後的低飽和色調，讓包款在可愛之間保有溫柔氣質。

▲王淨背上檸檬黃色相機包，NT＄$39,400。



▲陳庭妮示範彩色獨角獸肩背包，NT＄$69,700。



全新的GG Marmont系列涵蓋了三種尺寸的翻蓋包（中型、小型與迷你）、兩種尺寸的手提包（小型與迷你）以及一款相機包，以Original GG絎縫皮革造型展現經典時尚感，配有多種拉鍊口袋兼顧實用、功能性。女星王淨背上的是檸檬黃色相機包，而陳庭妮則是為大家示範，運用到了全部馬卡龍色的彩色獨角獸肩背包，粉嫩又可愛的外型令人少女心爆發！

▲全新的GG Marmont系列還有這些顏色，伯爵藍手提包NT＄60,300、薄荷萊姆肩背包NT＄66,400、玫瑰花瓣相機包NT＄39,400。



說到近期開設的精品門店，還有BURBERRY於台北遠百信義A13的動物風限時專門店，以及PRADA於台北101旗艦店中的叢林樂園快閃店，也都相當值得大家趁著炎炎夏日來臨前去逛逛，入手最時尚的夏日單品。

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