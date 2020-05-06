減肥版「AF1」即將迎來發售！套上絕美冰藍配色　3D光柵＋清涼鞋底太生火　

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Nike發展至今已有48個年頭，不斷創新也造就不少經典鞋款與支線的誕生，如今Nike更運用富含實驗精神的D/MS/X支線結合Air Force 1，替最經典Nike鞋款重塑、減重，最終一雙有著Q彈React中底、3D光柵以及冰藍鞋底的Air Force 1，便正式登場，並預計在5月8號登陸Nike官網與指定零售商。

▲新款Nike Air Force 1 React即將登場，定價預計為台幣4,000元。（圖／翻攝自Sneakernews）

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1982年推出的Air Force 1，多年以來不斷變化，也從最初的籃球鞋慢慢演變成日常穿搭鞋款。這次透過D/MS/X支線的升級，除了注入Nike近年研發的React泡棉中底，也在外觀增加線條設計，使整體美感有明顯升級。

▲透過D/MS/X支線Air Force 1再次進化。（圖／翻攝自Nike官網）

不過，最新發布的Nike Air Force 1 React在鞋舌、後跟以及鞋底加入更多巧思。首先是鞋舌與後跟處，運用3D光柵讓「Nike」、「Air」、「React」有強烈的視覺效果；鞋底則用冰藍鞋底給人清涼的感受，最後還在鞋頭加入麂皮增加質感，如此有細節的一雙鞋，要說是與ACRONYM、Stone Island等機能品牌的聯名款也不為過！

▲最新發布的Nike Air Force 1 React在鞋舌、後跟以及鞋底加入更多巧思。（圖／翻攝自Sneakernews）





▲鞋舌與後跟用3D光柵讓字體更加顯眼。（圖／翻攝自Sneakernews）







▲冰藍中底讓炎熱的夏天有清涼的感覺。（圖／翻攝自Sneakernews）

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與此同時，去年8月曾攜手打造Kobe 4 Protro聯名系列的UNDEFEATED與Nike，相隔7個月後再次曝光全新配色。此次由IG爆料帳號@nikezoomkobe率先曝光，而這是一雙富含UNDEFEATED軍事風設計的綠色底渲染球鞋，整體採用與上回相同的Phylpn中底和Air Zoom氣墊。不過，該消息尚未經過官方證實，因此喜歡的粉絲要再等等囉。

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