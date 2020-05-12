貓控必收6款「超萌小物」！舌頭變吸油面紙、肉球包討喜度100%

貓咪商品就是很推坑，就算平常用不太到還是很想擁有，因為太療癒啦～今天COSMO Angel就來推薦大家6款實用又有趣的貓咪商品。

貓咪牆上收納掛帶

很實用的一款收納袋，可以掛在牆上或任何地方，輕鬆幫妳把經常散落在桌上的信件、鑰匙收納乾淨，妳的小雜物就交給可愛的貓咪幫你保管吧！

貓咪面紙套

妳家的小貓是不是也很愛玩面紙呢？這款面紙盒設計是當妳想要拿一張時貓咪就會用雙手按住不讓妳拿，成為一隻任性又淘氣的“攔路貓”，超可愛的！都是小貓款，更讓人想要立馬買回家。

貓咪玩耍擦手巾

每個顏色上面的貓咪都是不同的喔！像是粉色上面的三隻貓咪為賓士黑白貓、橘貓以及玳瑁貓；藍色擦手巾上的貓咪花色則是黑貓、黑白牛奶貓以及虎斑貓；紫色擦手巾則有白貓、三花貓以及灰白虎斑貓。而且擦手巾上還有安全扣能扣住，這樣擦手非常方便。

貓咪肉球包

這個貓咪肉球包不得不說真的好想入手，超級可愛討喜，共有奶油白、奶茶色、灰色三款。而且還有一個超級可愛的肉球在中間，如果把整個繩子縮起來，就會變成一個圓圓的大肉球樣，不僅可以裝一些小東西，也可以當化妝包使用。

貓咪吸油面紙

貓咪吐舌的模樣實在是太可愛了！這款商品把這情景變成商品，而貓咪的舌頭竟是吸油面紙！真的太有創意！

貓咪便條紙

重現愛奴心動、逗貓時貓咪從紙箱伸出前腿的場景的可愛便條紙！每當關上便箋，貓咪就變成咬著紙箱的樣子。可以用來寫信或傳便條，或用來送給貓友做禮物也很不錯喔！

文／柯夢波丹 圖／FELISSIMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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