頭皮爆走好煩惱！洗髮後「多一步」，壓力脆弱髮不要來

▲頭皮健康了，才能養出豐盈美麗秀髮。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

工作壓力、季節轉換，疫情延燒讓在家工作時間更長，壓力更大了嗎？頭皮活絡度降低，小心導致「「肺炎型壓力脆弱髮」！頭皮也是肌膚的一部分，疏忽照顧頭皮，可能會引起髮絲乾枯、斷裂問題，現在洗潤髮後多一步，就能養出健康頭皮。

除了壓力外，外在因素也會影響肌膚健康狀況，導致突發性頭皮頭髮問題。頭皮與臉部肌膚緊緊相連，省去上沙龍保養的時間及金錢，居家頭皮養護現在就可以輕鬆進行。



蔻羅蘭 角蛋白植萃養髮精華液，125ml，1,600元。

蔻蘿蘭的角蛋白植萃養髮精華液，以奎寧為主成分，針對突發性頭皮頭髮問題推出最佳解決方案，同時含有角蛋白及咖啡因複合多重配方，能深層活絡頭皮，滋養髮根並強韌髮絲，打造健康頭皮頭髮環境。

AVEDA 蘊活菁華滋養液，150ml，2,600元。

富含人蔘、薑黃、橙皮、虎杖花及 AVEDA專利酵母配方等豐沛營養，宛如餵養豐盈髮絲的肌底能量飲，為頭皮注入滿滿蘊活能量。添加印度鵝苺成分，可立即增強視覺髮量感，豐厚蓬鬆感立即有感。

SISLEY 賦活重生髮精華，60ml，5,800元。

以高效植物萃取的精油、維生素、礦物質等多重營養成分，強效活化髮肌，並以核心活性香氛絲柏精油、含羞草原精、海灣草精油協同作用，滋養強健髮肌，柔順豐盈髮絲，並且延緩老化，還原髮肌健康活力。

艾瑪絲 草本強健養髮精華液，115ml，800元。

添加甘草次酸複合物3%，調節頭皮健康代謝，增強防禦力，維他命B5保濕護理頭皮，而松油醇則能活絡毛髮及強化防禦髮根。草本無油配方，頭皮按摩後迅速吸收完全不油膩。如同頭皮化妝水，早晚帶給頭皮養分，薄荷與鉅棕櫚酊能同時延長控油功效，清爽一整天。

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