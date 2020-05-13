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萬年單身！3大星座「異性緣最差」 摩羯冷場王、第一名沒人反駁

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

看到周圍的人一一脫單，不禁開始思考萬年單身的問題出在哪裡，或許不是顏值、財力等外在因素，從星座角度來看，以下前三名就是出了名的「異性緣差」，見到他們場面馬上乾掉，讓人望之卻步！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 摩羯座

摩羯座有特殊能力能夠讓場面頓時冷掉，除了天生不善於交際，與異性相處時，仿佛是長輩一般讓對方具有壓力，因此很多風趣的話題到了摩羯面前就馬上墜地，不懂得接梗拋梗也罷，女孩喜歡幽默的特質也沒有，絕對是摩羯的硬傷。不過換個角度想，即便異性緣不佳，但老實的形象讓他們備受婆婆媽媽喜愛，運用長輩緣來彌補一切。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 金牛座

在剛認識金牛座時，一定會被他們斤斤計較的刻板印象嚇到，其實金牛並非摳門，而是會多思考一些再下手，不過光是這點就讓許多異性卻步，當然金牛還有一大特質就是鑽牛角尖，往往追求細節與完美，即便花費很大的功夫也無所謂，同樣讓周圍的人略感壓力。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 獅子座

獅子座總是給人高不可攀的印象，而且會用一種「生人勿進」的姿態交友，哪怕是一群人高高興興聚會，也會發現獅子總是默不吭聲，只有對方開口才會看到他們隨意附和幾句，而且強烈的保護色使他們不願意和對方說內心話，所以獅子位居第一真的沒人可以反駁。

►在愛情世界裡總是「滯銷」的星座Top 3　金牛錯過婚姻就會成為萬年單身狗

►認錯才是深愛！吵架最先低頭的3大星座　巨蟹拼命為對方找台階

關鍵字：

星座, 運勢, 獅子座, 摩羯座, 金牛座, 單身, 工作, 生活, 愛情
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