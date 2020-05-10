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肯爺滿足鞋迷願望！5月YEEZY發售清單驚見初代配色　還有黑魂、亞限可以買

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編輯／Duke　圖／翻攝自YEEZY MAFIA官網、Adidas、Nike

繼四月迎來多款「黑魂」配色的Yeezy鞋款後，緊接著爆料大神YEEZY MAFIA也正式公布5月份的發售資訊。本月不僅再度迎來亞洲地區限定的Yeezy Boost 350 V2，也會於全球補貨二月發售的紐約、倫敦、東京城市限定Yeezy Boost 700 MNVN，但是上述兩雙鞋都沒有接下來這雙耀眼，因為最接近初代Yeezy Boost 350「Turtle Dove」的「Zyon」配色即將在月底登場喔！

1.Adidas Yeezy Boost 350 V2「Flax」

這雙亞洲地區限定配色以沙色為主軸，並加入淺棕色與淡黃色點綴鞋身，進而創造屬於春夏的亞麻調性。預計將於5／9發售，定價為台幣8,800元。

▲YEEZY 5月。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA官網、Adidas、Nike）

2.Adidas Yeezy 500 High「Tyrian」

Yeezy 500 High自去年12月發售首個配色後，就沒有再推出新配色，因此YEEZY MAFIA表示「Tyrian」配色，將延續Yeezy 500家族的質感路線，採用麂皮搭配黑色皮革，最後再以深藍色厚實網眼布製作而成。預計將於5／16發售，定價為台幣7,800元。

▲YEEZY 5月。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA官網、Adidas、Nike）

3.Adidas Yeezy Boost 700 MNVN「Black」

Yeezy Boost 700 MNVN是一雙將側面線條設計刪除，並改用尼龍材質與反光「700」字樣的鞋款。繼二月在紐約、倫敦、東京限定發售後，將迎來包括童鞋在內的全球性補貨。預計將於5／23發售，定價為美金220元（台幣6,600元）。

▲YEEZY 5月。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA官網、Adidas、Nike）

4.Adidas Yeezy Boost 350 V2「Zyon」

擁有與初代Yeezy Boost 350相同調性的「Zyon」，全鞋設計以灰色為主調，但在Yeezy Boost 350 V2換上Primeknit 編織鞋面後，其紋理也讓兩雙鞋在視覺上有很大的不同。預計將於5／30發售，定價為台幣8,800元。

此外，即將在5／9發售的Air Jordan 1「Game Royal」，因在設計方面採用和Fragment Design X Air Jordan 1相同色彩，所以有著「小閃電」的外號，如今透過官方公開發售資訊，台灣確定會在摩曼頓、尚智等指定經銷商發售，而定價為台幣5,600元，熱愛AJ系列的粉絲發售當天記得前往排隊喔！

▲YEEZY 5月。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA官網、Adidas、Nike）

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關鍵字：

YeezyBoost, 黑魂, 亞洲地區限定, 350V2, 初代TD, 500, 700MNVN
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