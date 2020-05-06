富藝斯跨收藏領域網拍首發　勞力士、KAWS公仔吸年輕藏家

▲模特兒佩戴此次登上拍賣的珠寶與PP Ref. 5164R-001錶，手抱估價約11,500元起標的丹尼爾阿瑟姆 x APPortfolio《迪斯尼系列米老鼠毛絨（普通版本）》。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情尚未走到盡頭，為減少群聚風險，國際拍賣行不得不取消拍賣會，大幅增加網上專拍的場次。富藝斯（Phillips）於5月20日至28日，推出亞洲首場跨收藏領域的網上專拍《REFRESH:RELOAD》，代表煥然一新的「REFRESH」匯聚經典珠寶與鐘錶，象徵重新載入的「RELOAD」則集合潮流藝術，吸引年輕藏家上網競拍。

▲KAWS《四尺解剖同伴》（左）估價1,536,000元起，模特兒手上拿著勞力士「GMT-Master II, Fat Lady」型號16760腕錶估價約180,000元起。



▲PP型號5164R-001 18K玫瑰金兩地時間腕錶，估價約1,500,000元起。

富藝斯亞洲第一場跨領域的網上專拍《REFRESH:RELOAD》，共呈現180件作品，品項涵蓋鐘錶、珠寶、藝術品與潮流公仔等。名錶仍由「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）與勞力士（Rolex）兩大熱門品牌領銜，但拍品明顯較容易入手，例如珠寶有5萬元起標的選擇。而藝術類中有多件潮流界當紅人物KAWS設計的作品，包括公仔、畫作與Ikepod聯名錶等。

▲約1980年製的勞力士Cosmograph Daytona型號6263腕錶，估價約1,150,000元起。



▲鑲嵌天然翡翠、紅寶石與鑽石的小狗別針（左）估價約230,000元起，Margherita Burgener 6.06克拉紅碧璽配紅寶石及鑽石戒指估價約50,000元起。

在網上專拍大有斬獲的蘇富比（Sotheby’s），則聯手獨立製錶品牌Ressence舉辦腕錶設計比賽，即日起至5月12日參賽者只要為Type 1 Slim錶款著色設計，品牌將選出得獎作品並製成腕錶，7月將在香港蘇富比的珍貴名錶拍賣會上拍賣，收益所得將捐給比利時KU Leuven大學的新冠肺炎研究項目。

▲蘇富比與獨立製錶品牌Ressence發起腕錶設計比賽，得獎作品將製成腕錶拍賣，收益捐助比利時KU Leuven大學研究新冠肺炎。（圖／蘇富比提供）