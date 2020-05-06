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金高銀、李敏鎬《The King》耍默契戴「棕色墨鏡」　比黑色更有神秘感

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自SBS臉書、《The King：永遠的君主》、品牌提供

近期韓劇強檔一波波不間斷，除了讓人看了血壓上升的《夫婦的世界》，也有大批少女們為了追隨歐爸李敏鎬開始追起《The King：永遠的君主》，韓星們不論是在戲裡戲外，都經常利用「墨鏡」來帶出氣場，在本劇中也絲毫沒少，且在前幾集中女主角金高銀與男主角李敏鎬，耍默契戴上了「棕色墨鏡」一同出鏡。

▲永願的君主 GENTLE MONSTER墨鏡 。（圖／SBS、品牌提供）

▲永願的君主 GENTLE MONSTER墨鏡 。（圖／SBS、品牌提供）

▲GENTLE MONSTER CHAMELEON_02(BR)NT＄8,940。

▲永願的君主 GENTLE MONSTER墨鏡 。（圖／SBS、品牌提供）

▲永願的君主 GENTLE MONSTER墨鏡 。（圖／SBS、品牌提供）

▲GENTLE MONSTER BLING_02(BR)NT＄8,310。

由金高銀所飾演的重案組刑警鄭太乙，在第一集執行任務時以一身毛絨棕色大衣搭配絲巾登場，雖然這身穿搭在劇中被同事們調侃，但是搭配上GENTLE MONSTER的CHAMELEON系列貓眼棕色墨鏡，簡潔俐落風格將刑警帥氣的氣場一舉帶出；而李敏鎬飾演的皇帝李袞，則是戴著BLING系列Oversize墨鏡，觀戰警察與壞人打鬥，光是站在一旁就帥氣得令人屏息，同樣選則棕色鏡片，鏡面呈蝴蝶形狀的方形設計感，搭配上棕色長版大衣，與金高銀的造型有異曲同工之妙。

兩人的「棕色墨鏡」造型互相呼應，除了與駝色系列服裝特別相襯之外，比起一般黑色鏡片稍微透視一些，能營造出若隱若現的神秘感，讓人更深陷於鏡片後朦朧的眼神，並維持低調與質感，如果戴膩了黑色墨鏡，不妨入手一支來嘗試看看。

▲永願的君主 GENTLE MONSTER墨鏡 。（圖／SBS、品牌提供）

▲永願的君主 GENTLE MONSTER墨鏡 。（圖／SBS、品牌提供）

▲HER_01，NT＄8,270。

《The King：永遠的君主》劇中女二鄭恩彩，近期討論度想當高，飾演的是大韓帝國首位女性總理，其身份更需要彰顯氣勢，劇中所配戴的墨鏡款式也相當經典、百搭，更曾經在《愛的迫降》中孫藝珍身上出現。

▲永願的君主 GENTLE MONSTER墨鏡 。（圖／SBS、品牌提供）

▲永願的君主 GENTLE MONSTER墨鏡 。（圖／SBS、品牌提供）

▲SOLO_01，NT＄7,950。

自從出演《鬼怪》之後人氣直直攀升的金高銀，這次與男神李敏鎬合作亦吸引了各界的目光，不但是雜誌、品牌形象的常客，更是香奈兒（CHANEL）的寵兒。近期金高銀登上《ELLE》雜誌5月號封面，穿著多套香奈兒服裝入鏡，並配戴J12系列腕錶，展現多種不同風格，讓大家看見不同樣貌的金高銀。

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關鍵字：

墨鏡, GENTLE MONSTER, The king, 永遠的君主, 金高銀, 李敏鎬, 鄭恩彩
fashion.net

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