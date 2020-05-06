剛開賣就熱銷破萬片！網友讚爆的最新口碑「開架面膜」1片=2瓶精華

▲敷面膜是許多人最喜歡的美肌方式。（圖／翻攝IG @yoonara_mood ）

記者張毓容／綜合報導

台灣人愛敷面膜出了名，不僅MIT面膜品牌眾多，藥妝店內也蒐羅了來自世界各國的人氣面膜，滿足面膜控們的各種需求。近來有不少品牌都推出了全新面膜，保濕、美白、緊緻舒緩全都有，快來看看這一波新面膜中有哪些大獲網友好評推薦，甚至一上市就熱賣超過上萬片。

我的美麗日記星百合超能煥白面膜

每到春夏，就是女孩們開始努力美白的時候，而堪稱台灣MIT面膜品牌代表的「我的美麗日記」，也特別在今年夏季來臨前推出全新美白面膜「星百合超能煥白面膜」，添加珍稀星百合煥白精萃，透過「WOW多重乳化技術」將高效保濕成分與山茶花油等三種珍貴植物油，層層包覆成為全新精華蜜質地，不僅能提升肌膚白晰度，更有透亮、保濕潤澤效果，卻不黏稠、好吸收，一片就能敷出水光透亮肌。

▲我的美麗日記 星百合超能煥白面膜，5片，NT$250。(圖／品牌提供）

提提研黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜

從歐美紅回台灣的面膜專家提提研，4月中推出了「品牌史上最滿意的面膜」——黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜。歷經提提研開發史上最多的72次修改，以瑞士原萃黑蜂蜜的活酵因子作為肌膚益生源，幫助維持肌膚平衡，搭配雙重舒緩因子、蜂萃、維他命B3及小黃瓜萃取和頂級生物纖維面膜的高效導入，能有效淡化細紋，延緩老化並修護、舒緩肌膚不適，有效突破保養停滯期，一上市就衝出許多口碑，更熱賣超過上萬片。

▲提提研 黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜，5片，NT$899。

肌研光透潤面膜系列

以高CP值深受歡迎的日本開架保養品牌肌研，今年5月推出全新「光透潤面膜系列」，共有瞬效補水、極致水潤、深層美白、亮澤緊緻等4款不同功效的高凝縮美容液面膜，每片面膜都注入了2瓶精華液成分，搭配極輕薄、立體剪裁的超導植物纖維面膜布，能服貼密著於每寸肌膚，使豐富精華深層滲透肌底，10分鐘就能為肌膚注入滿滿精華。

▲肌研 光透潤面膜系列，瞬效補水/極致水潤/深層美白/亮澤緊緻，23ml/片，NT$49；8片裝，NT$399。

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