夏季正夯！時髦髮圈聯名泳裝　推出「速乾」綁髮小物

▲結合泳衣的繽紛、快乾特點，讓髮圈變得更有機能性。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

氣溫升高，女孩就是要把頭髮綁起才時髦，Invisibobble神奇魔髮圈，今年夏季和義大利泳裝品牌Swim With Mi，聯名推出髮圈，選用頂級速乾型泳裝布，除了日常使用，更適合運動、海灘玩水時使用。

▲貝殼圖騰點綴在療癒的藍色海洋，黃澄澄的檸檬灑落在純淨的白色布料，散發度假風情。

Invisibobble神奇魔髮圈去年登台，以時尚外表和不咬髮、不留綁髮痕跡等特點，獲得壓倒性好評。今年夏季搖身一變，內裡使用經典髮圈，外面套上Swim With Mi的速乾泳裝布，漂亮的圖紋和泳裝自成一套，即便是搭配日常穿搭也很適合。

▲是緞帶也是髮圈，搭配編髮增加視覺效果。

緞帶編髮風潮持續延燒，品牌也推出魔法帶，結合髮圈和優雅緞面髮帶，一條就能打造出時尚編髮造型。

公主包頭

首先用經典魔髮圈紮起高馬尾，接著將髮尾部分用扭轉方式盤起成包頭造型，接著使用緞面髮帶把髮尾固定住，接著綁上優雅蝴蝶結就完成。

魚骨辮包頭

先將髮束分為兩大束，接著將左右兩側髮束分別拉出一小束頭髮，使用四束髮束以辮子手法左右交錯，即可打造優雅魚骨辮髮型，接著在髮尾處以經典魔髮圈固定，並用緞面髮帶綁上優雅蝴蝶結。

▲半透明的薄紗布料包裹經典魔髮圈，內裡以七色絨布球填充，繽紛討喜的彩色雲朵魔髮圈，台灣搶先全球獨家販售。

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▲是髮圈也能當作手環。By Lilla 銀色金屬多環手飾髮圈（白色/深棕），490元。



▲濃濃度假風的色系。L. Erickson 彈力髮圈（大地色系），580元。

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