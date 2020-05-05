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美型氣炸鍋搶市！南韓OZEN推「自動翻炒」　麗克特主打小巧可愛

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▲美型氣炸鍋。（圖／各品牌提供）

▲OZEN推美型氣炸鍋，主打自動拌炒。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著母親節腳步越來越近，家電業者也推出不少今年新品搶市場，南韓品牌OZEN近期在台推出可自動翻炒的「A-BOT自動翻炒氣炸爐」，以透明觀察窗與雙層設計外觀為主打；日本小家電品牌麗克特，則以日系美型的簡潔外觀，小巧尺寸吸眼球。

今年因新冠肺炎疫情，民眾待在家的時間變多，催生出不少料理廚電的銷量，包括氣炸鍋、果汁機等詢問度都增加。

南韓家電品牌OZEN代理商雙喬國際，繼真空抗氧破壁調理機之後，再引進另款商品A-BOT自動翻炒氣炸爐，內部有雙層設計，可一次烹煮2道菜色，透明觀察窗也可以隨時確認食材情況，不沾塗層內鍋，搭配黃金三角旋轉軸心，可提供類似「拌炒」的功能，食材放在上面可持續自動翻炒，容量也達到10公升。

▲美型氣炸鍋。（圖／各品牌提供）

代理商雙喬國際表示，A-BOT自動翻炒氣炸爐首波推出奶油白／松露黑2色，售價8,990元，5／20開放預購，早鳥預購特價5,980元。

▲美型氣炸鍋。（圖／各品牌提供）

另在台受不少小資族歡迎的recolte日本麗克特，也推出新款Air Oven氣炸鍋，主打精緻小巧，適合小家庭和單身客層使用，大小只有A4尺寸，2.8公升容量外鍋，並有定時功能，隨附配件也可用洗碗機清洗。全機外觀簡約有型，紅白兩色都很搶眼，定價4,990元，台隆手創館特價3,280元。

▲美型氣炸鍋。（圖／各品牌提供）▲美型氣炸鍋。（圖／各品牌提供）

關鍵字：

家電, 氣炸鍋, 小家電, 廚電
fashion.net

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