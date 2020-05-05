Dior香氛世家推出免費法式包裝　絕美禮盒滿載濃濃心意

▲超美的香氛皂、洗手乳，放在浴室成為最美擺設。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

《迪奧香氛世家》已成為全台香氛控的朝聖之地，每款香氛皆訴說著不同的故事，店內香氛蠟燭、身體洗沐、潤膚產品更成功將法式優雅美學帶入消費者生活，在母親節到來之際，凡消費滿額，即可享有法式贈禮包裝服務。

▲迪奧香氛世家系列 幸運時刻洗手乳，350ml，1,800元。

在首席調香師François Demachy打造的《迪奧香氛世家》世界裡，摩登法式生活美學始於最親膚的沐浴、洗手與潤膚時刻，讓繁花芬芳療癒感官，為居家生活增添暖意，點上一盞蠟燭讓香氣芬芳滿室，讓療癒香氣伴你舒心安眠。

▲迪奧香氛世家系列 幸運時刻香氛皂，100g ，1,280元、幸運時刻潤膚乳霜，150ml ，3,250元。

居家生活時間增長，勤洗手已成日常，更需要以香氣療癒感官。《迪奧香氛世家》共推出6款香氛皂、8款香氛洗手乳、6款潤膚乳霜，每款精緻香氣都能帶來愉悅心靈的感官洗禮。

▲絕美法式禮盒和專人刻印服務，讓你送禮送到心坎裡。

即日起，凡於購買任兩件以上商品，即可享有法式贈禮包裝服務，2020年5/9至5/10下午時段，更推出期間限定「客製化刻印服務」，消費滿額6,500元 (須內含任一香氛)，即可享有專人刻印服務，為母親節獻上獨一無二的香氛獻禮。

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LANCOME也在全台13個限定櫃點推出「法式花車x奢華永生玫瑰花禮」，在限定日期至指定蘭蔻櫃點，現場將設有浪漫粉紅花車，任產品消費滿12,000元，便可擁有專屬打造的「奢華手工永生玫瑰花禮」。

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