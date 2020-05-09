罪孽堪比小三！《夫婦的世界》薛明淑演出「假閨蜜」4大可恥行為

編輯／JJ 圖／翻攝自愛奇藝、JTBC

熱播韓劇《夫婦的世界》上周迎來最新第12集，在首爾創下非常驚人的超高收視率26％，渣夫與小三誇張行徑讓觀眾們看得牙癢癢，但是更讓人高血壓發作的角色非這位「假閨蜜」薛明淑莫屬，表裡不一、諂媚又勢利的心機女，生活中若是遇到，絕對要遠離這種人！

＃膽小怕事

《夫婦的世界》中的薛明淑扮演的是主角池善雨的同事兼「表面」上的好友， 說白了就是一個膽小怕事的偽君子，見人說人話、見鬼說鬼話，誰都不敢得罪，誰都想要討好，做的壞事被揭穿也只會求饒，令人看了嗤之以鼻。

＃最愛看笑話

薛明淑打從一開始便知道池善雨老公與小三呂多景出軌的事，卻故意裝作不知道，冷眼看著這場原本還來得及阻止的鬧劇。

＃在背後搞鬼

薛明淑不僅沒有告訴池善雨任何李泰伍的出軌行為，甚至還當李泰伍的雙面間諜，將有關池善雨的消息一滴不漏告訴李泰伍，且也經常在池善雨的背後說她壞話，變臉跟翻書一樣快。

＃眼裡只有自己的利益，覬覦別人的位子

因為薛明淑就是想要做上副院長之位，用盡骯髒手段汲汲營營爭上位，妄想著自己能力以外的位置，只能背地裡挑撥離間、搞小動作，為達到目的不惜使用各種小人方式。

►太妍搶先示範仙女髮色「橘子棕」 今年春夏染髮首選韓素希也跟上

►《夫婦的世界》正宮、小三狠鬥 唯一共識「耳環同品牌」