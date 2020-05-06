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5大常見減脂迷思！「瘦身絕對不能吃的食物」超多人都誤會

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▲5大減脂迷思。（圖／翻攝IG）

▲養成正確觀念和健康好習慣，就不容易陷入復胖輪迴。（圖／翻攝IG@babebani、@kkmmmkk）

編輯／Amanda　

減肥是女人一輩子的事業，很多人常陷入陷入「胖了就減，減了又胖」的輪迴中，其實減肥不難，維持瘦身結果也不難，重點是要改正不當的錯誤觀念和養成不會復胖的好習慣，像是以下5個常見的減脂瘦身小迷思，超多人都有，快來看看你是否也誤信了？

▲5大減脂迷思。（圖／翻攝IG）

▲減脂不能只靠運動健身，還要搭配飲食調整。（圖／翻攝IG@babebani ）

1.每天健身運動就能瘦？

有些人管不住嘴，所以拼命運動健身，卻發現瘦身效果不好。因為「3分練，7分吃」，雖然運動很重要，但減脂更重要的是吃了什麼和怎麼吃？如果完全不改變不健康的飲食習慣，每日攝取的熱量沒有控制好，再怎麼運動，瘦到一個階段後，頂多只能維持不變胖而已。

2. 水煮食物對減脂最好？

想減脂瘦身不一定要吃水煮餐，也不是吃含有油脂、有調味的食物就沒效，水煮是熱量較低的烹調方式，但不代表是最好的方法。如果每餐都只吃水煮食物，不僅味道貧乏很難長時間維持，也會缺乏足夠的油脂來源。

▲5大減脂迷思。（圖／翻攝IG）

▲其實只要調整吃的份量和頻率，沒有什麼食物是一定要戒掉、完全不能吃的。（圖／翻攝IG@yubi_190）

3.有些食物一定不能吃？

就算是在減肥期間，其實也沒有什麼食物是一定不能吃、絕對要完全避吃的，只要調整好吃的份量和頻率，掌握好當日熱量攝取，就算是炸雞、薯條或甜點等大多數人印象中減肥應該要戒除的食物也是可以吃的。

4.只要攝取熱量夠少就好？

減脂時期是要讓每日攝取總熱量小於消耗總熱量沒錯，但也別因此太貪心，沒有限制的將熱量降到最低，或是只在意吃的熱量少，隨便吃什麼都好，而忽略要均衡攝取營養。

長時間的低卡飲食難持續且心情易受到影響，容易處於低迷，還會使基礎代謝率下降、肌肉流失，非常容易復胖，且復胖回來還會比原來更胖，甚至影響內分泌、生理期失調，得不償失。

▲5大減脂迷思。（圖／翻攝IG）

▲運動消耗多少熱量是跟心跳有關係，而非流汗程度。（圖／翻攝IG@babebani ）

5.運動流汗代表瘦了？

這個迷思不少人都有，以為運動到流汗了，就代表在燃燒脂肪了、會變瘦了，但其實流汗是跟溫度、濕度有關，能幫助促進新陳代謝、排除體內多餘水分和代謝廢物，卻不會真的變瘦或使脂肪減少，而運動消耗多少熱量是跟心跳有關聯性的，所以像單純只是在蒸汽浴、烤箱裡烤一烤，流流汗，是無法瘦身減脂的。

►甩肉好簡單！提升減脂效果的5招小秘訣　照著做2個月體脂下降5%

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 迷思, NG觀念, 錯誤
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