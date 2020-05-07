萬用蜜粉華麗回歸！你不知道的「5個」隱藏版用法

▲蜜粉CP值很高，是夏日彩妝的好夥伴。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

沉寂了許久的蜜粉，近來華麗回歸！疫情影響，為了避免底妝在潮濕環境內失控出油，用蜜粉代替粉底是個好方法，粉狀能在雙臉形成一層保護膜，比粉底液、氣墊粉餅來得透氣，又能抑制油光，可說是一舉兩得。除了基本的定妝外，其實蜜粉還有好多隱藏版用途，快跟著學起來！





柔焦腮紅

你一定有過刷腮紅下手太重的經驗，一不小心像個醉漢，也毀了剛才畫好的精緻底妝，這時先別急著卸掉，用透明蜜粉就能拯救。以乾淨腮紅刷沾取蜜粉，刷在腮紅的邊界，幫助降低色彩濃度，創造彷彿上了柔焦的肌膚。

眉色刷淡

畫眉毛很靠手感，有時眉毛怎麼畫怎麼怪，眉型僵硬看起來太兇，這時候別再刷眉粉了，以筆刷沾取蜜粉，從眉頭像眉尾刷拭，讓眉頭柔化放淡，自然柔和眉形就完成了。

急救乾洗髮

隨著氣溫升高，頭皮一出油，瀏海還沒到下午就黏在一起，髮根也變得好扁塌，整個人超沒型。如果趕著赴約，趕緊拿出蜜粉來幫忙，將它掃在髮根處，讓粉體幫你吸取頭皮油脂，用手撥一撥就能恢復蓬鬆感。

睫毛雨衣

很多人眼皮容易出油，連睫毛膏難倖免，這時試試在刷睫毛膏之前，薄刷一點蜜粉在睫毛上打底，接著在刷上睫毛膏，就可避免暈染眼皮，有類似睫毛雨衣的效果。

霧唇定妝

有時候想將水感唇膏轉換成半霧面妝感，只要在塗完唇膏後多一步即可達成，化妝師透露只要在唇上刷上蜜粉，就能讓唇一秒變霧面，同時也比較容易持色。

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