吃對營養補給品提升自身防護力　肺炎、流感一起防

▲除了維持規律生活作息，適時補充營養品也能幫助提升自身防護力。（圖／翻攝IG@chuu_official、@redvelvet.smtown）

記者張毓容／綜合報導

雖然近來台灣疫情狀況看似漸趨穩定，但全球疫情依舊持續延燒，防疫作戰還不能鬆懈，除了戴口罩、勤洗手，做好外在防護措施隔絕病菌傳染機會，內在強化自身保護力更是關鍵。營養師表示除了維持健康生活飲食習慣，也可適時利用保健補給品，補充所需營養素，都有助於提升防護力。

隨著肺炎疫情延燒，「如何增強免疫力」也成為近來的熱門話題之一，營養師梁家瑋表示：「根據研究，身體的保護力會隨著年紀增長而變化，20歲時達到巔峰，當到40歲時，保護力會只剩下原來的一半，並持續下滑，建議除了維持均衡飲食、規律作息外，多運動、曬太陽，以及適當的補充營養素，例如鋅、維他命B群、C、D3，都有助提升身體的自我保護力。」

▲利捷維Richvita 複方有酵保護精華飲，50ml，NT$109；6入盒裝，NT$599。（圖／品牌提供，以下同）

有鑑於此，統一藥品推出全新品牌利捷維Richvita「複方有酵保護精華飲」，添加能量鋅、乳鐵蛋白與刺果番荔枝酵素等3大關鍵營養素，幫助調整好體質、強化防護力，守護健康防線。

1.能量鋅 +酵母萃取 +西印度櫻桃

鋅和B群與維他命C、維他命D3等相同，都是人體新陳代謝重要的營養素，「複方有酵保護精華飲」添加鋅有助維持能量、醣類、蛋白質與核酸的正常代謝，搭配酵母萃取含B群，西印度櫻桃萃取含維生素C，強化外在保護力。

2.刺果番荔枝酵素

近年來在食療界被廣泛討論的刺果番荔枝，為印加貴族專屬的珍稀食材，被日本稱之為「水果之皇」，擁有豐富人體需要的健康元素。

3.乳鐵蛋白

「複方有酵保護精華飲」添加乳鐵蛋白與乳清蛋白，優質蛋白質能調節生理機能，調整好體質，增強保護力，防護力再提升。



除了Richvita複方有酵保護精華飲外，市面上也有以其他運用大蒜精、榖胱甘肽或益生菌和人體必需氨基酸等營養素為主的健康補給品。

▲ Lovita 愛維他無味大蒜精膠囊，60顆，NT$580。

Lovita 愛維他無味大蒜精膠囊含100倍超高濃縮蒜精，相當於5000mg新鮮大蒜，可促進新陳代謝、幫助體內循環，同時去除蒜味，讓口氣不尷尬。

▲康萃雪白丸，60錠，NT799。

康萃雪白丸添加法國專利松樹皮(碧容健)，含榖胱甘肽、越桔萃取物，可協助維持免疫力調節功能，帶來好精神、好氣色。

▲Simply夜間代謝酵素錠，30顆，NT799。

添加專利益生菌、80種蔬果酵素及必需胺基酸，協助身體促進代謝，維持穩定情緒的話，使代謝率正向循環。

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