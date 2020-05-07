泫雅一餐只吃巴掌份量！健身教練分享正確減脂菜單　有飽足感照樣瘦

說到減肥，女星們可是無所不用其極！這幾天泫雅就在SNS上分享她的日常餐點，巴掌大小的餐點份量讓人好驚訝，也讓許多粉絲紛紛留言，希望泫雅多吃一點、吃好一些。

許多醫生、健身教練也不建議女孩這樣吃的，除了營養不均衡之外，還很容易因為飢餓影響心情，進而造成暴飲暴食或偷吃點心、宵夜，減肥不成反增胖。

正確的減肥減脂餐應該怎麼吃呢？醫生建議，我們可以掌握大方向多吃「原型食物」，同時減少醣類與加工食品的攝取。以下為大家帶來一週減脂餐食譜推薦，讓我們吃得飽吃得好、無痛甩肉肉吧！

減脂餐推薦1：藜麥雞胸肉炒飯

藜麥是減肥人最棒的穀物首選，營養價值高外，GI值（升糖指數）也低、僅有35，且熱量比等份量的白飯少約65大卡。而這款炒飯很適合作為上班族的午餐選擇，搭配上低脂不怕胖的雞胸肉、蝦仁和花椰菜，吃得飽沒負擔。

在 Instagram 查看這則貼文 （@healthywidy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 17 日 上午 4:33 張貼

準備食材：一碗藜麥、兩顆雞蛋、花椰菜、洋蔥、玉米粒、雞胸肉、蝦仁

作法：藜麥提前泡1小時，再隔水蒸15分鐘。接著將花椰菜燙熟，肉品海鮮煎熟。最後，將以上食材小火翻炒煮熟，加入鹽巴、撒上胡椒等調味就完成囉！

減脂餐推薦2：清炒義大利麵

減肥期間是可以吃義大利麵的唷！其實義大利麵的麵條相比白飯、其他澱粉來說，屬於低GI值食物，而其中的熱量關鍵在於「醬料與烹飪方式」。以常見的醬料來說，白醬與青醬都加入了大量奶油來增添滑順口感與香氣，熱量是最高的。

在 Instagram 查看這則貼文 Mila Is In The Kitchen（@milaisinthekitchen）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 上午 4:12 張貼

其次是番茄為基底的紅醬，但外食通常會加入砂糖、番茄醬等調味，熱量也不是那麼理想。因此，建議選擇不加醬汁的清炒、蒜炒義大利麵的海鮮義大利麵來吃，當然最理想的狀況還是自己備餐，更能確保熱量不超標唷！

在 Instagram 查看這則貼文 열심히 또 열심히（@im_sooki）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 20 日 下午 3:21 張貼

減脂餐推薦3：番茄炒蛋刀削麵

番茄、雞蛋都是減肥聖品，多吃也不會變胖，只不過缺少了碳水化合物就特別容易餓！因此，我們可以做點簡單的變化，讓番茄炒蛋變成一道主菜，就能大口吃也不怕胖囉！

在 Instagram 查看這則貼文 Lidia（@sculapasta）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 14 日 下午 6:39 張貼

準備食材：兩顆蕃茄、兩顆雞蛋、大蒜、橄欖油、全麥麵粉60g

作法：全麥麵粉加水揉成光滑麵團，蓋上保鮮膜等待10分鐘，同時將番茄先切丁、大蒜切末、雞蛋打散。接著煮一鍋滾水，一手拿麵團、一手用剪刀剪麵團到滾水裡煮，煮好後過冷水放一旁等待。最後，鍋內加橄欖油先炒雞蛋、炒好起鍋放一旁備著，換炒番茄到出汁後，倒入預先炒好的雞蛋、蠔油砂糖等調味料。全部完畢後熄火，和已起鍋的刀削麵拌炒就完成囉～

減脂餐推薦4：輕食三明治

懶人減肥餐，首推輕食三明治！幾乎零技巧、甚至不用開伙就能準備完整天的減脂餐點，不過食材的挑選上建議選擇白肉（雞肉魚肉），搭配雞蛋、番茄等原型食材，起司熱量較高建議適量即可。

在 Instagram 查看這則貼文 다이어트오/다이어토/어토（@diet_ooooo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 2 日 下午 10:07 張貼

趕時間、外食族則可以選擇淺艇堡等輕食來減肥，不過要注意醬料是熱量地雷，能免則免唷！

在 Instagram 查看這則貼文 유푸름 | Foodie（@christinalovesfood）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 11 日 下午 9:41 張貼

減脂餐推薦5：青菜豆腐蛋花湯

準備食材：豆腐、青菜、紅蘿蔔、雞蛋

喜歡喝湯的人，善用湯水來減肥不會錯！喝水喝湯容易有飽足感，若再搭配上低熱量的食材，就怎麼吃也不怕變胖囉～像是這款青菜豆腐蛋花湯，就特別適合租屋族、手殘黨來做！把材料都準備好後，先用少許的油炒香大蒜和紅蘿蔔，爾後加入適量的水煮至沸騰，最後放入青菜和蛋花，加點鹽巴和胡椒，就完成囉！

減脂餐推薦6：香蕉鬆餅

假日雖然也要管住嘴，但總要犒賞自己一下、吃點甜食～才有更多動力減肥呀！香蕉做點心是減肥人的好夥伴，好備料且口感不輸麵粉做出來的甜點，還更健康、濕潤、好吃！

最簡單的食譜莫過於鬆餅了，將香蕉切片、用叉子壓成糊狀後，加入蛋攪拌均勻成糊，再用煎鍋以小火兩面各煎約1分鐘就完成囉！建議可以當作假日早午餐，搭配新鮮莓果和無糖優格，可以低熱量又增加飽足感唷！

在 Instagram 查看這則貼文 Shehealth Diet & Nutrition（@shehealth）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 8 日 上午 6:30 張貼

減脂餐推薦7：香蕉馬芬



最後，是編輯私心最愛的香蕉馬芬啦～做法稍微複雜一些，但是熱量比一般麵粉做出來得低，但美味絲毫不打折，很適合當早午餐或是下午茶點心，一起做做看吧！

準備食材：九根香蕉、兩顆雞蛋、大蒜、橄欖油、全麥麵粉60g

作法：將所有香蕉切斷、壓成泥後，加入一湯匙花生醬並攪拌均勻（想減少熱量，花生醬這步驟建議省略唷！）接著，我們可以加入藍莓做成水果瑪芬；或是加入一匙可可粉做成巧克力瑪芬。最後，以180度烤18-20分鐘，就完成囉！

話不多說，今天就開始好好吃著瘦吧！趁著夏天來臨之前努力努力，今年一定能穿上比基尼大秀身材！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書＠减肥的小萝卜、＠猫十六-

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