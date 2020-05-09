Ella《青春有你2》狂換裝！西裝外套每件都有亮點　網驚：好會穿

▲Ella陳嘉樺升格大陸「青春有你2」音樂導師，節目宛如變裝秀展現高衣Q 。（圖／翻攝自Ella微博、品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

S.H.E成員Ella（陳嘉樺）近日加入對岸「青春有你2」節目擔任導師一職，除了幽默風趣的教導方式成為亮點，陳嘉樺在每集中更是造型大變身，宛如搬出自家衣櫃一般，套套服裝都展現高衣Q，引來網友直呼：「Ella原來這麼會穿！」

▲Ella陳嘉樺百變造型成為節目一大亮點，以Blumarine春夏系列紅白條紋套裝（外套 NT$27,800）出鏡搭配波點高跟鞋（NT$32,800）。（圖／翻攝自Ella微博、品牌提供）



Ella陳嘉樺升格大陸「青春有你2」音樂導師成為節目固定班底，不光是培養女團的專業架勢獲得粉絲喜愛，每集曝光的造型也是相當多變，為了打造幹練氣息，Ella以Blumarine春夏系列紅白條紋套裝出鏡，整體線條十分修長；腳踩Manolo Blahnik最新藍紅圓點交錯高跟鞋收尾，條紋與圓點的混搭卻絲毫不顯突兀，大秀美腿搶鏡。

▲Ella換上Chloé 2020春夏純白襯衫；FENDI 大地色系oversize 西裝外套。（圖／翻攝自Ella微博、品牌提供）

換一身造型，Ella運用Chloé 2020春夏純白襯衫帶出優雅感，領口綁帶的垂墜設計更增添專業度，搭配蓬鬆袖口和溫柔剪裁，與剛剛的幹練氣息完全不同，最後再加以腰間錬帶輔助，線條柔順且俐落，搭配上Ella專業的擺拍技巧，為造型加分不少。此外，西裝外套更是Ella在節目中的最愛單品之一，她捨棄貼身剪裁，反而選擇了FENDI 大地色系oversize款式，浮誇的墊肩與微微收腰的版型十分獨特，再加上白色輪廓勾勒，舉手投足之間氣場十足。

▲Ella選擇Monse條紋西裝彰顯休閒風 。（圖／翻攝自Ella微博、品牌提供）

不光如此，Ella更是完美駕馭不同場合的西裝外套，像是Monse條紋西裝，運用前段後長的設計豐富視覺效果，Ella上身之後再以隨興牛仔破褲搭配，遊走於正式以及休閒之間，大展高衣Q之餘，在網友檢視下造型也完全Hold住，順勢獲得粉絲大讚：「Ella原來這麼會穿！」、「不同的風格都很ok」、「高衣Q無誤。」

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