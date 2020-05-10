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楊冪展現白皙美腿！伸展運動5步驟　在家就能輕鬆瘦下小腿肌

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楊冪成為CAZLEDONIA的亞太區的代言人，近期在微博上分享一系列清爽夏日style的美照，空靈般的仙氣讓人目不轉睛外，那纖細的身材更是引起網友熱烈討論！！

▲楊冪瘦腿運動。（圖／美人圈）

最讓人驚訝的是，楊冪那雙白皙美腿不僅僅是垂直勻稱，對一個經常穿高跟鞋的女星來說，更絲毫沒有小腿肌肉！教練說明，像是喜歡快跑、經常爬樓梯或穿高跟鞋的人來說，因為常常處於踮腳姿勢，會讓小腿增加額外的重量，就容易形成小腿肌肉緊繃與外翻，看起來腿粗變蘿蔔腿。

▲楊冪瘦腿運動。（圖／美人圈）

因此想改善壯碩的蘿蔔小腿，最棒的動作就是做「腿後伸展」！不論有沒有運動，我們都可以每天投資10分鐘來讓腿型更漂亮！以下也分享五款新手、懶人好執行的伸展運動，讓我們一起動起來～窩在家偷偷變腿精吧！

瘦腿動作1：半蛙式拉腿

這個姿勢不僅可以拉展到腹部、臀腿肌肉，還很助眠唷！手軸撐地呈現趴式之後，雙腳自然伸展到身後。動作時，我們先將左腳往身體下壓、伸展，肩膀保持水平不要聳肩，停留30秒後換邊。

瘦腿動作2：仰躺毛巾伸腿

接著，我們利用毛巾來輔助我們舒展開小腿後側的肌肉。仰躺在地面上後，將毛巾橫跨過右腳腳掌前端，爾後雙手施力下壓腳掌，這時腿後側會感到酸又緊～維持30秒後換邊做。

 

瘦腿動作3：坐姿毛巾伸腿

延續毛巾動作，我們改為坐姿伸展。坐的時候可以在臀部墊上厚厚一層衣物，來讓坐姿更舒服、臀部更貼地。接著，我們同樣將毛巾橫跨過腳掌，雙手稍微向後施力舒展開小腿後側肌肉。

瘦腿動作4：坐姿扭轉

坐姿扭轉能活動背部肌肉，同時穩定下身力量，是很棒的放鬆動作！抬頭挺胸坐在瑜珈墊後，抱住彎曲的右膝，並將右腳放在左腳大腿外側的地面上。 接著，將身體轉向右側，左手臂輕輕繞住右腿並往胸前稍微施力、伸展。維持30秒後換做另一邊。

瘦腿動作5：鴿子式

最後，讓我們來做能打開緊繃髖關節、放鬆消水腫的鴿子式吧！將左腳彎曲放在身體前測，右腿自然伸直在後，同時髖部要正不傾斜（我們可以在屁股下墊一塊毛巾，輔助我們找到正確姿勢），爾後背部打直、停留30秒後換腿。

以上伸展、放鬆的小瑜珈動作都學起來了嗎～編輯做完覺得身體舒暢很多，一整天的疲倦感退了不少呢！今天晚上就一起來做做看吧～

文／美人圈　圖／翻攝自微博＠杨幂微吧

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

楊冪, 瘦腿, 減肥, 瘦身
fashion.net

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