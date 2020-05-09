劉詩詩大秀傲人「天鵝頸」　駕馭高難度白襪、髮箍美出新高度

▲劉詩詩復工狀態滿分，登上大陸紅秀雜誌五月封面秀完美顏值。（圖／翻攝自劉詩詩工作室）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星劉詩詩與吳奇隆去年（2019）迎來一子，長達將近一年時間都退居幕後，最近疫情趨緩才逐漸復工，不過劉詩詩產後更是人氣不減，不僅封面、廣告接到手軟，最新又登上大陸紅秀雜誌五月封面，以罕見的「復古女孩」造型亮相，完美顏值禁得起考驗。

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劉詩詩去年產子停工將近一年，由於疫情影響近日才逐漸復工，然而劉詩詩人氣卻是絲毫不減，最新更接下大陸紅秀雜誌五月封面，順勢衝上熱搜。畫面中劉詩詩置身在老宅當中，恬靜之餘帶有強烈復古氣息，她更以香奈兒品牌大使之姿換上了經典格紋套裝，紅白交織與領口深V設計增添女人味，即便躺坐在椅子上，表現力依舊強大。

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換一身造型，劉詩詩戴起70年代流行的粉色髮圈，更以緊身平口洋裝露出招牌「天鵝頸」，除了展現從小學習芭蕾的完美體態，更顯產後恢復神速，毫無贅肉可挑剔。為了迎合復古風格，劉詩詩腳踩超難駕馭的白色長襪以及粗跟高跟鞋，更是一大挑戰，不過在她仙氣襯托之下顯得相當合理，哪怕隨著鏡頭拉近，顏值都禁得起考驗。

對於此次拍攝以恬靜優雅為主題，劉詩詩也透露自己對於生活沒有太大壓力，學習應對一切都要波瀾不驚，畫面公開之後也引起網友大讚：「天鵝頸絕了」、「劉詩詩體態滿分」、「產子後更美。」