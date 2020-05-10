fb ig video ETtoday search mobile

韓素希「小三髮型」與孫藝珍其實是同款！風格差超多的關鍵在捲度

>

《夫婦的世界》小三韓素希爆紅，連在劇中的小三捲髮型都被網友們瘋問～這款髮型跟前陣子夯劇《愛的迫降》孫藝珍的女神捲雖然類似，能夠修飾的臉型、給人的感覺卻是天差地別！本篇特別比較韓素希、孫藝珍兩款韓網超夯的捲髮，趕快來看看哪種捲度最適合你～

▲韓素希孫藝珍捲髮。（圖／美人圈）

《夫婦的世界》韓素希髮型

▲韓素希孫藝珍捲髮。（圖／美人圈）

韓素希在《夫婦的世界》中的髮型基本上都是靠電棒捲出來的～他的捲度非常大，又很有彈性，介於大波浪捲和雲朵燙之間，因此會給人一種慵懶隨興感，非常適合韓素希在劇中魅惑誘人的形象！這種捲度就像沒整理直接出門的自然捲一樣，沒有刻意整理又很自然，超心機的髮型是韓妞的最愛（起床就可以是美女的概念XD）

《愛的迫降》孫藝珍髮型

▲韓素希孫藝珍捲髮。（圖／美人圈）

孫藝珍在《愛的迫降》中的髮型就不太一樣了～雖然一樣是韓國近年很流行的微捲度，但是他的捲更接近蛋捲頭，看起來帶點霸氣、復古感，又不失溫柔女人味，因為捲度比較高一點，所以很能修飾肉肉的臉頰～是燙完之後會讓人覺得很仙、很親民的捲度！

韓素希髮型vs孫藝珍髮型差異

▲韓素希孫藝珍捲髮。（圖／美人圈）

而兩者在髮型上最大的不同其實就是捲髮的方向！孫藝珍的髮型屬於「橫向捲度」，每一個捲之間的橫向距離比直向距離短，捲度可以維持比較久，很適合細軟髮人，而且這款髮型對於下半臉線條的顯瘦度更好，比如修飾方臉下顎角、圓臉臉頰肉，也能增加顴骨的澎度，很適合長臉人。韓素希的捲度則偏向「直向捲度」，整體捲的長度大於寬度，捲度比較不持久，適合髮質較粗硬的人燙，對於上半臉的顯瘦效果更好，適合菱形臉、倒三角形臉。

《夫婦的世界》韓素希瀏海

▲韓素希孫藝珍捲髮。（圖／美人圈）

除了髮尾的捲度之外，瀏海也是很重要的環節！韓素希的瀏海有一個重點，就是寬鬆的S曲線，且幅度不過大～這樣除了可以跟髮尾的捲度做搭配之外，看起來也更加唯美！而且因為捲度弧度大，所以線條更柔和，更增加楚楚可憐的感覺～

《愛的迫降》孫藝珍瀏海

▲韓素希孫藝珍捲髮。（圖／美人圈）

孫藝珍的瀏海則通常有兩種作為搭配，一種是捲度較小的S型瀏海，另一種則是自然順著臉部線條下放的三七分長瀏海～捲度較小的S型瀏海看起來雖然也甜美，但是因為幅度較大，所以看起來比較有個性，長瀏海則要小心，因為這種瀏海非常吃臉型，如果一沒留好很容易顯臉大！

韓素希髮型vs孫藝珍瀏海差異

▲韓素希孫藝珍捲髮。（圖／美人圈）

兩人在瀏海上最明顯的差異就是，韓素希的瀏海彎度一定都是向內彎，因為她的臉型偏向菱形臉，且顴骨比較高，內彎的S型瀏海可以幫助他修飾臉部線條～孫藝珍的瀏海則是會在尾端外翻，比較不能修飾高顴骨，但是對於臉頰肉肉的圓臉、方臉人來說很友善！

文／美人圈　圖／翻攝自인사이트、tvN《愛的迫降》、JTBC《夫婦的世界》

【延伸閱讀】

LISA同款「漫畫瀏海」正夯！2020漫畫瀏海髮型推薦範本，搭配鎖骨髮、蛋捲髮都超適合！(beauty美人圈)

深髮色選錯造型超顯老！髮型師推薦5款「深髮色」必備減齡髮型，一燙高級顯年輕！(beauty美人圈)

朴敏英綁馬尾超嫩！髮型師「不同臉型」馬尾位置，圓臉、方臉這樣綁最瘦小臉(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓素希, 孫藝珍, 愛的迫降, 夫婦的世界, 捲髮, 髮型
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

楊冪罕見「短髮造型」登封判若兩人！破尺度內衣外穿身材全透視

楊冪罕見「短髮造型」登封判若兩人！破尺度內衣外穿身材全透視

日本人狂畫「鳥嘴人魚妖怪」防疫！伊藤潤二版本驚悚到嚇跑病毒

日本人狂畫「鳥嘴人魚妖怪」防疫！伊藤潤二版本驚悚到嚇跑病毒

每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆

每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆

女性注意！男友IG出現2種照片　日心理學家：代表「個性容易出軌」 IU新歌濕髪、火辣透視裝齊發！「真實身材曝光」網讚：藏很久 奧斯塔羅12星座一周運勢0511-0517　雙魚認真投入獲讚賞、處女迴避問題有大危機 泰國風靡超萌「泰奶飲水機」！3公升喝到爽還有輕便補充包 52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變 分手後容易後悔的星座Top 3　牡羊衝動誤事、第一只是想博關心 網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面