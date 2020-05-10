韓素希「小三髮型」與孫藝珍其實是同款！風格差超多的關鍵在捲度

《夫婦的世界》小三韓素希爆紅，連在劇中的小三捲髮型都被網友們瘋問～這款髮型跟前陣子夯劇《愛的迫降》孫藝珍的女神捲雖然類似，能夠修飾的臉型、給人的感覺卻是天差地別！本篇特別比較韓素希、孫藝珍兩款韓網超夯的捲髮，趕快來看看哪種捲度最適合你～

《夫婦的世界》韓素希髮型

韓素希在《夫婦的世界》中的髮型基本上都是靠電棒捲出來的～他的捲度非常大，又很有彈性，介於大波浪捲和雲朵燙之間，因此會給人一種慵懶隨興感，非常適合韓素希在劇中魅惑誘人的形象！這種捲度就像沒整理直接出門的自然捲一樣，沒有刻意整理又很自然，超心機的髮型是韓妞的最愛（起床就可以是美女的概念XD）

《愛的迫降》孫藝珍髮型

孫藝珍在《愛的迫降》中的髮型就不太一樣了～雖然一樣是韓國近年很流行的微捲度，但是他的捲更接近蛋捲頭，看起來帶點霸氣、復古感，又不失溫柔女人味，因為捲度比較高一點，所以很能修飾肉肉的臉頰～是燙完之後會讓人覺得很仙、很親民的捲度！

韓素希髮型vs孫藝珍髮型差異

而兩者在髮型上最大的不同其實就是捲髮的方向！孫藝珍的髮型屬於「橫向捲度」，每一個捲之間的橫向距離比直向距離短，捲度可以維持比較久，很適合細軟髮人，而且這款髮型對於下半臉線條的顯瘦度更好，比如修飾方臉下顎角、圓臉臉頰肉，也能增加顴骨的澎度，很適合長臉人。韓素希的捲度則偏向「直向捲度」，整體捲的長度大於寬度，捲度比較不持久，適合髮質較粗硬的人燙，對於上半臉的顯瘦效果更好，適合菱形臉、倒三角形臉。

《夫婦的世界》韓素希瀏海

除了髮尾的捲度之外，瀏海也是很重要的環節！韓素希的瀏海有一個重點，就是寬鬆的S曲線，且幅度不過大～這樣除了可以跟髮尾的捲度做搭配之外，看起來也更加唯美！而且因為捲度弧度大，所以線條更柔和，更增加楚楚可憐的感覺～

《愛的迫降》孫藝珍瀏海

孫藝珍的瀏海則通常有兩種作為搭配，一種是捲度較小的S型瀏海，另一種則是自然順著臉部線條下放的三七分長瀏海～捲度較小的S型瀏海看起來雖然也甜美，但是因為幅度較大，所以看起來比較有個性，長瀏海則要小心，因為這種瀏海非常吃臉型，如果一沒留好很容易顯臉大！

韓素希髮型vs孫藝珍瀏海差異

兩人在瀏海上最明顯的差異就是，韓素希的瀏海彎度一定都是向內彎，因為她的臉型偏向菱形臉，且顴骨比較高，內彎的S型瀏海可以幫助他修飾臉部線條～孫藝珍的瀏海則是會在尾端外翻，比較不能修飾高顴骨，但是對於臉頰肉肉的圓臉、方臉人來說很友善！

文／美人圈 圖／翻攝自인사이트、tvN《愛的迫降》、JTBC《夫婦的世界》

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